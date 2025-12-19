Через атаки рф без світла щонайменше 100 тис. споживачів, зачепило 5 областей, для скорочення графіків вивільнили потужності

Через удари рф по енергетиці на ранок є знеструмлення у 5 областях, при чому до 100 тисяч споживачів без світла через російські атаки у двох регіонах, графіки досі діють, але вивільнено додаткові потужності для їх скорочення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Ворожі обстріли

За даними Укренерго, "уночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах". "Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях", - повідомили в НЕК.

Внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону станом на ранок без електропостачання залишаються понад 73 тисячі споживачів. Тривають роботи з їх заживлення. Також через атаки на енергетичні об’єкти Дніпропетровської області без світла перебувають понад 26 тисяч абонентів - вказали у Міненерго.

При цьому, як зазначається, відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу.

За даними Міненерго, найскладніша ситуація залишається у прикордонних з росією та прифронтових регіонах. "Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії", - повідомили у Міненерго.

Графіки відключень

"Через значні пошкодження мереж та обмежені можливості передачі електроенергії в окремих регіонах продовжують застосовуватися погодинні відключення. Також зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання, зокрема перенесення енергоємних процесів на нічні години після 23:00", - наголосили в Міненерго.

В Укренерго при цьому вказали, що заходи обмеження споживання - "у більшості регіонів України": графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

Зазначається при цьому, що "у результаті перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури урядові вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що дозволить скоротити тривалість графіків відключень для населення та промисловості в осінньо-зимовий період".

Споживання

Як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 19 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Причина - зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Вчора, 18 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина - застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК