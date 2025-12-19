$42.340.00
Ексклюзив
06:45 • 4172 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 5404 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 12728 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 16937 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 16658 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 16146 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 20294 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 28403 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 36635 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 24036 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Через атаки рф без світла щонайменше 100 тис. споживачів, зачепило 5 областей, для скорочення графіків вивільнили потужності

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Через атаки рф на енергетичні об'єкти в п'яти областях України знеструмлено споживачів, понад 99 тисяч з них – на Одещині та Дніпропетровщині. Графіки відключень продовжують діяти, але вивільнено додаткові потужності для їх скорочення.

Через атаки рф без світла щонайменше 100 тис. споживачів, зачепило 5 областей, для скорочення графіків вивільнили потужності

Через удари рф по енергетиці на ранок є знеструмлення у 5 областях, при чому до 100 тисяч споживачів без світла через російські атаки у двох регіонах, графіки досі діють, але вивільнено додаткові потужності для їх скорочення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Ворожі обстріли

За даними Укренерго, "уночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах". "Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях", - повідомили в НЕК.

Внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону станом на ранок без електропостачання залишаються понад 73 тисячі споживачів. Тривають роботи з їх заживлення. Також через атаки на енергетичні об’єкти Дніпропетровської області без світла перебувають понад 26 тисяч абонентів

- вказали у Міненерго.

При цьому, як зазначається, відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу.

За даними Міненерго, найскладніша ситуація залишається у прикордонних з росією та прифронтових регіонах. "Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії", - повідомили у Міненерго.

Графіки відключень

"Через значні пошкодження мереж та обмежені можливості передачі електроенергії в окремих регіонах продовжують застосовуватися погодинні відключення. Також зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання, зокрема перенесення енергоємних процесів на нічні години після 23:00", - наголосили в Міненерго.

В Укренерго при цьому вказали, що заходи обмеження споживання - "у більшості регіонів України": графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

Зазначається при цьому, що "у результаті перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури урядові вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що дозволить скоротити тривалість графіків відключень для населення та промисловості в осінньо-зимовий період".

Споживання

Як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 19 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Причина - зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Вчора, 18 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина - застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Юлія Шрамко

