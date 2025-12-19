$42.340.15
Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки РФ: показали последствия

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В Одессе поврежден энергетический объект и жилой дом, один человек пострадал. Жители одного из крупнейших жилых массивов остались без энерго-, водо- и теплоснабжения.

Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки РФ: показали последствия

Россия атаковала объект энергетики в Одессе ночью, один из крупнейших жилых массивов города остался без света, воды и тепла, есть пострадавший, сообщили в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

В Одессе в результате очередного массированного удара врага поврежден объект энергетической инфраструктуры. Ударной волной повреждено остекление в 5-этажном жилом доме. К сожалению, один человек пострадал

- сообщил Кипер.

Россия атаковала Одессу: пострадал один человек, поврежден объект критической инфраструктуры19.12.25, 01:19 • 2436 просмотров

По данным ГСЧС, в результате удара РФ по энергетической инфраструктуре области возник пожар, который спасатели ликвидировали несмотря на длительные воздушные тревоги. "Повреждены объекты транспортной инфраструктуры и выбиты стекла в пятиэтажке", - указали в ГСЧС.

В результате ударов жители одного из крупнейших жилых массивов Одессы остались без энерго-, водо- и теплоснабжения

- отметил глава ОВА.

По его словам, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, воды и тепла. В городе функционируют Пункты несокрушимости. 

"Враг целенаправленно бьет по жизненно важным объектам, пытаясь дестабилизировать жизнь мирного города", - написал Кипер.

Юлия Шрамко

