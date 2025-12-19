Россия атаковала Одессу: пострадал один человек, поврежден объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Одессу поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома, часть района осталась без коммунальных услуг. Один человек пострадал и доставлен в медицинское учреждение.
Вечером 18 декабря Россия атаковала Одессу. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома, часть района осталась без коммунальных услуг, пострадал человек. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак, передает УНН.
В результате очередной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Ударной волной также повреждено жилье одесситов
По его словам, часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
На данный момент есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь
На месте работают все необходимые коммунальные службы.
"Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям", - добавил начальник Одесской городской военной администрации.
Напомним
Российская армия атакует мосты в Одесской области, стремясь отрезать западную часть региона от транспортных коммуникаций. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил об ударах по мостам в Затоке и Маяках.
