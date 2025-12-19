$42.340.15
22:55 • 428 просмотра
Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине
22:09 • 1182 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
17:59 • 10967 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 19367 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 25846 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 21258 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 19893 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 25967 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 35321 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 13189 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
Россия атаковала Одессу: пострадал один человек, поврежден объект критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В результате атаки РФ на Одессу поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома, часть района осталась без коммунальных услуг. Один человек пострадал и доставлен в медицинское учреждение.

Россия атаковала Одессу: пострадал один человек, поврежден объект критической инфраструктуры

Вечером 18 декабря Россия атаковала Одессу. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома, часть района осталась без коммунальных услуг, пострадал человек. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак, передает УНН.

В результате очередной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Ударной волной также повреждено жилье одесситов

- написал Лысак в своем Telegram.

По его словам, часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

На данный момент есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь

- говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые коммунальные службы.

"Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям", - добавил начальник Одесской городской военной администрации.

Напомним

Российская армия атакует мосты в Одесской области, стремясь отрезать западную часть региона от транспортных коммуникаций. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил об ударах по мостам в Затоке и Маяках.

Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой

Вита Зеленецкая

