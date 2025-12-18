$42.340.15
Популярные новости
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

В Одесской области из-за авиационной атаки РФ ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой. Приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени" из-за атаки на объект критической инфраструктуры.

Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой

В Одесской области в результате авиационной атаки РФ движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничено, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Пограничники отметили, что в результате атаки Российской Федерации, осуществленной по объекту критической инфраструктуры, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".

Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф18.12.25, 18:13

Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки.

Добавим

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки. Враг уже трижды атаковал этот участок.

Антонина Туманова

