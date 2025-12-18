Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой
Киев • УНН
В Одесской области из-за авиационной атаки РФ ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой. Приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени" из-за атаки на объект критической инфраструктуры.
Детали
Пограничники отметили, что в результате атаки Российской Федерации, осуществленной по объекту критической инфраструктуры, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".
Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки.
Добавим
Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки. Враг уже трижды атаковал этот участок.