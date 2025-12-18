Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані
Київ • УНН
Ворожий ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом в Одеському районі. Загинула жінка, яка перебувала в авто, її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес.
У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу
Голова ОВА висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої, а також наголосив - це ще один цинічний воєнний злочин росії.
Додамо
Кіпер також закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки. Ворог вже тричі атакував цю ділянку.
