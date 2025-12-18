Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані

Ворожий ударний безпілотник влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом в Одеському районі. Загинула жінка, яка перебувала в авто, її троє дітей - доправлені в лікарню. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу - повідомив Кіпер.

Голова ОВА висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої, а також наголосив - це ще один цинічний воєнний злочин росії.

Кіпер також закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки. Ворог вже тричі атакував цю ділянку.

