Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані

Ексклюзив
15:30 • 4804 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 6918 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 9562 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 17017 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 23259 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 10662 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 18297 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 17526 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 15483 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 23322 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Популярнi новини
На Лиманському напрямку Сили оборони вирівняли фронт і знищили полк противника
18 грудня, 07:22 • 5132 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанні
18 грудня, 09:48 • 24521 перегляди
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах
11:18 • 7380 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
11:44 • 19257 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна
11:45 • 9654 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 4804 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 4478 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 23260 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 19381 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 55638 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 19381 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 26058 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 25447 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 32288 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 37673 перегляди
Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Ворожий ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом в Одеському районі. Загинула жінка, яка перебувала в авто, її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес.

Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані

Ворожий ударний безпілотник влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом в Одеському районі. Загинула жінка, яка перебувала в авто, її троє дітей - доправлені в лікарню. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу 

- повідомив Кіпер.

Атака рф на енергетику на Одещині призвела до надзвичайної ситуації державного рівня17.12.25, 14:00 • 3120 переглядiв

Голова ОВА висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої, а також наголосив - це ще один цинічний воєнний злочин росії.

Кіпер також закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки. Ворог вже тричі атакував цю ділянку.

Траса Одеса-Рені перекрита в обох напрямках після атак рф18.12.25, 18:13 • 808 переглядiв

Антоніна Туманова

