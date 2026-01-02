Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідків

Внаслідок ракетного удару рф по центру Харкова зруйновано торговий центр, пошкоджено багатоповерхівки, заклад освіти, повідомили у ДСНС України, показавши нові кадри наслідків, пише УНН.

росіяни сьогодні вдень вдарили по Харкову. (...) Зруйнований торгівельний центр, пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, вибиті вікна у будівлі одного із навчальних закладів. Виникла пожежа окремими осередками, загальною площею близько 200 кв. м - повідомили у ДСНС.

У ГУНП в Харківській області уточнили, що "зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки, уражено будівлю супермаркету".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у відеокоментарі в Telegram вказав, що у лікарні надається вся необхідна допомога постраждалим внаслідок ворожого удару по Харкову.

"Серед госпіталізованих одна жінка перебуває у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

Російський ракетний удар по Харкову: 19 постраждалих, серед них немовля