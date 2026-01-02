$42.170.18
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 11790 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 19636 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 17635 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 55628 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 82056 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61527 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56308 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 185907 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 180087 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Дональд Трамп
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львівська область
Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

Внаслідок ракетного удару рф по центру Харкова зруйновано торговий центр, пошкоджено багатоповерхівки та заклад освіти. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта постраждалих у стані середньої тяжкості.

Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідків

Внаслідок ракетного удару рф по центру Харкова зруйновано торговий центр, пошкоджено багатоповерхівки, заклад освіти, повідомили у ДСНС України, показавши нові кадри наслідків, пише УНН.

росіяни сьогодні вдень вдарили по Харкову. (...) Зруйнований торгівельний центр, пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, вибиті вікна у будівлі одного із навчальних закладів. Виникла пожежа окремими осередками, загальною площею близько 200 кв. м

- повідомили у ДСНС.

У ГУНП в Харківській області уточнили, що "зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки, уражено будівлю супермаркету".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у відеокоментарі в Telegram вказав, що у лікарні надається вся необхідна допомога постраждалим внаслідок ворожого удару по Харкову.

"Серед госпіталізованих одна жінка перебуває у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

Російський ракетний удар по Харкову: 19 постраждалих, серед них немовля02.01.26, 16:22 • 1312 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків