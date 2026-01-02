Російський ракетний удар по Харкову: 19 постраждалих, серед них немовля

У центрі Харкова внаслідок російського ракетного удару по житловій забудові відомо про вже 19 постраждалих, серед них - немовля, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Як зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров, росіяни били по центру міста "Іскандером", пише УНН.

19 людей звернулися по медиків після російської атаки на центр Харкова. Серед них - 6-місячна дитина. На щастя, немовля не потребує госпіталізації. Вік решти постраждалих - від 20 до 79 років - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, майже у всіх - вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. "Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу. Рятувальна операція триває", - повідомив Синєгубов.

За даними керівника Харківської обласної прокуратури Аміла Омарова, близько 14:30 по місту Харкову було завдано ракетного удару, ворог бив "Іскандером". "Удар прийшовся по багатоповерховому житловому будинку, під завалами можуть знаходитися загиблі", - зазначив він у відеокоментарі, поширеному обласною прокуратурою.

