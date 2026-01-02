Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, під завалами ще перебувають люди - ОВА

Ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 15, одна жінка – у важкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

На цей час відомо про 13 постраждалих. Наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка – у важкому стані - повідомив Синєгубов.

Крім того, за його словами, внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.

Екстрені служби працюють на місці влучання. Триває рятувальна операція.

росія, попередньо, атакувала Харків двома ракетами: Зеленський показав наслідки удару

Додамо

Згодом Синєгубов повідомив, що на цей час медики надали допомогу 15 пораненим.

Є інформація, що під завалами ще перебувають люди. Тривають пошукові роботи - резюмував він.

Нагадаємо

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові після удару рф по середмістю було відомо про 12 постраждалих.