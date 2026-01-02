Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, під завалами ще перебувають люди - ОВА

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 6204 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 12903 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 14287 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 52146 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 78795 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59957 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55130 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 182247 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 177503 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57797 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.9м/с
77%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Естонія може втратити право проведення Чемпіонату Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів з рф та білорусі2 січня, 03:58 • 4328 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 13105 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 18017 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 10762 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14009 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14048 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 38338 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 55864 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 182247 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 103771 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Державний кордон України
Харків
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33472 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42276 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42553 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 103776 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40924 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Tesla Model Y

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, під завалами ще перебувають люди - ОВА

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 15, одна жінка – у важкому стані.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, під завалами ще перебувають люди - ОВА

Ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 15, одна жінка – у важкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

На цей час відомо про 13 постраждалих. Наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка – у важкому стані 

- повідомив Синєгубов.

Крім того, за його словами, внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.

Екстрені служби працюють на місці влучання. Триває рятувальна операція.

росія, попередньо, атакувала Харків двома ракетами: Зеленський показав наслідки удару02.01.26, 15:30 • 294 перегляди

Додамо

Згодом Синєгубов повідомив, що на цей час медики надали допомогу 15 пораненим.

Є інформація, що під завалами ще перебувають люди. Тривають пошукові роботи 

- резюмував він.

Нагадаємо

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові після удару рф по середмістю було відомо про 12 постраждалих.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків