Удар рф по середмістю Харкова: відомо про 12 постраждалих

У Харкові після удару рф по середмістю відомо про 12 постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

На дану хвилину 12 поранених - написав Терехов.

Раніше мер повідомив, що ворог здійснив удар по середмістю Харкова.

росія атакувала багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі і значні руйнування