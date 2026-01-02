Удар рф по середмістю Харкова: відомо про 12 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по середмістю Харкова кількість поранених зросла до 12. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
У Харкові після удару рф по середмістю відомо про 12 постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
На дану хвилину 12 поранених
Раніше мер повідомив, що ворог здійснив удар по середмістю Харкова.
