Удар рф по середмістю Харкова: відомо про 12 постраждалих

11:39 • 3420 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 10171 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 12904 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 50584 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 77187 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59184 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54499 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180712 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176413 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57475 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 14653 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 12039 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 16869 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 9002 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 12145 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 12319 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 37327 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 54879 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180711 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 102395 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іран
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 32940 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 41739 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42056 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 102402 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40479 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Удар рф по середмістю Харкова: відомо про 12 постраждалих

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Внаслідок російського удару по середмістю Харкова кількість поранених зросла до 12. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Удар рф по середмістю Харкова: відомо про 12 постраждалих

У Харкові після удару рф по середмістю відомо про 12 постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

На дану хвилину 12 поранених

- написав Терехов.

Раніше мер повідомив, що ворог здійснив удар по середмістю Харкова. 

росія атакувала багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі і значні руйнування02.01.26, 14:45 • 312 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків