росія атакувала багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі і значні руйнування
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та значні руйнування.
рф ударила по багатоповерхівці в центрі Харкова, є постраждалі і значні руйнування. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією - є постраждалі і значні руйнування
Як повідомялв УНН, ворог 2 січня завдав удар по Київському району Харкова.