11:39 • 2886 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 9192 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 12591 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 50230 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 76835 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59014 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54371 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180394 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176213 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57423 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Популярнi новини
Публікації
росія атакувала багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі і значні руйнування

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Російські війська завдали удару по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та значні руйнування.

росія атакувала багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі і значні руйнування

рф ударила по багатоповерхівці в центрі Харкова, є постраждалі і значні руйнування. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією - є постраждалі і значні руйнування 

- повідомив Терехов. 

Нагадаємо

Як повідомялв УНН, ворог 2 січня завдав удар по Київському району Харкова.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків