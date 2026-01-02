росія атакувала багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі і значні руйнування

рф ударила по багатоповерхівці в центрі Харкова, є постраждалі і значні руйнування. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією - є постраждалі і значні руйнування - повідомив Терехов.

Нагадаємо

Як повідомялв УНН, ворог 2 січня завдав удар по Київському району Харкова.