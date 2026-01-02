россия атаковала многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие и значительные разрушения

рф ударила по многоэтажке в центре Харькова, есть пострадавшие и значительные разрушения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации - есть пострадавшие и значительные разрушения - сообщил Терехов.

Напомним

Как сообщал УНН, враг 2 января нанес удар по Киевскому району Харькова.