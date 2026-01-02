Удар рф по центру Харькова: известно о 12 пострадавших
Киев • УНН
В результате российского удара по центру Харькова число раненых возросло до 12. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
На данную минуту 12 раненых
Ранее мэр сообщил, что враг нанес удар по центру Харькова.
