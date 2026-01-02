Удар рф по центру Харькова: известно о 12 пострадавших

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 3520 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 10308 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 12982 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 50661 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 77263 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59221 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54529 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 180779 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176451 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57489 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
73%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 14772 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 12150 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 16983 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45 • 9246 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 12341 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 12413 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 37384 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 54929 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 180779 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 102451 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 32955 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 41752 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 42071 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 102451 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 40493 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Удар рф по центру Харькова: известно о 12 пострадавших

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В результате российского удара по центру Харькова число раненых возросло до 12. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Удар рф по центру Харькова: известно о 12 пострадавших

В Харькове после удара рф по центру города известно о 12 пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

На данную минуту 12 раненых

- написал Терехов.

Ранее мэр сообщил, что враг нанес удар по центру Харькова. 

россия атаковала многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие и значительные разрушения02.01.26, 14:45 • 352 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков