Число пострадавших в Харькове возросло до 15, под завалами еще находятся люди - ОВА

Враг ударил по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Число пострадавших возросло до 15, одна женщина – в тяжелом состоянии.
Кроме того, по его словам, в результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.
Экстренные службы работают на месте попадания. Продолжается спасательная операция.
Впоследствии Синегубов сообщил, что на данный момент медики оказали помощь 15 раненым.
Есть информация, что под завалами еще находятся люди. Продолжаются поисковые работы
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове после удара РФ по центру города было известно о 12 пострадавших.