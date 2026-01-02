Число пострадавших в Харькове возросло до 15, под завалами еще находятся люди - ОВА

Враг ударил по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Число пострадавших возросло до 15, одна женщина – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

На данный момент известно о 13 пострадавших. Сейчас в больницу доставлены 6 человек, среди них одна женщина – в тяжелом состоянии - сообщил Синегубов.

Кроме того, по его словам, в результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

Экстренные службы работают на месте попадания. Продолжается спасательная операция.

Добавим

Впоследствии Синегубов сообщил, что на данный момент медики оказали помощь 15 раненым.

Есть информация, что под завалами еще находятся люди. Продолжаются поисковые работы - резюмировал он.

Напомним

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове после удара РФ по центру города было известно о 12 пострадавших.