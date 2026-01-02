Число пострадавших в Харькове возросло до 15, под завалами еще находятся люди - ОВА

$42.170.18
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 12871 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 14278 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 52135 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 78782 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59953 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 55127 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 182233 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 177487 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57794 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Графики отключений электроэнергии
Эстония может потерять право проведения Чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Беларуси2 января, 03:58
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 182226 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?31 декабря, 16:46
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото1 января, 12:15
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?31 декабря, 16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46
Число пострадавших в Харькове возросло до 15, под завалами еще находятся люди - ОВА

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Враг ударил по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Число пострадавших возросло до 15, одна женщина – в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в Харькове возросло до 15, под завалами еще находятся люди - ОВА

Враг ударил по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Число пострадавших возросло до 15, одна женщина – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

На данный момент известно о 13 пострадавших. Сейчас в больницу доставлены 6 человек, среди них одна женщина – в тяжелом состоянии 

- сообщил Синегубов.

Кроме того, по его словам, в результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

Экстренные службы работают на месте попадания. Продолжается спасательная операция.

россия, предварительно, атаковала Харьков двумя ракетами: Зеленский показал последствия удара02.01.26, 15:30 • 272 просмотра

Добавим

Впоследствии Синегубов сообщил, что на данный момент медики оказали помощь 15 раненым.

Есть информация, что под завалами еще находятся люди. Продолжаются поисковые работы 

- резюмировал он.

Напомним

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове после удара РФ по центру города было известно о 12 пострадавших.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков