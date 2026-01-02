россия, предварительно, атаковала Харьков двумя ракетами: Зеленский показал последствия удара

рф, предварительно, двумя ракетами атаковала жилую застройку Харькова. Один из домов получил значительные повреждения, точное количество пострадавших еще неизвестно. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Экстренные службы, ГСЧС Украины, городские и областные власти Харьковщины будут предоставлять обновления информации - сообщил Зеленский.

По словам Президента, именно так россияне относятся к жизни и к людям – продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе.

Только россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась. Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей. Спасибо всем, кто с Украиной! - резюмировал Зеленский.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове после удара РФ по центру города известно о 12 пострадавших.

россия атаковала многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие и значительные разрушения