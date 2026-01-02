$42.170.18
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
09:17 • 12232 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 13987 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 51799 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 78436 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59778 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54990 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181874 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 177185 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57714 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия, предварительно, атаковала Харьков двумя ракетами: Зеленский показал последствия удара

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Российские войска нанесли удар по Харькову двумя ракетами, повредив жилую застройку. Точное количество пострадавших пока неизвестно, продолжается спасательная операция.

россия, предварительно, атаковала Харьков двумя ракетами: Зеленский показал последствия удара

рф, предварительно, двумя ракетами атаковала жилую застройку Харькова. Один из домов получил значительные повреждения, точное количество пострадавших еще неизвестно. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Экстренные службы, ГСЧС Украины, городские и областные власти Харьковщины будут предоставлять обновления информации 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, именно так россияне относятся к жизни и к людям – продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе.

Только россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась. Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей. Спасибо всем, кто с Украиной! 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове после удара РФ по центру города известно о 12 пострадавших.

россия атаковала многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие и значительные разрушения02.01.26, 14:45 • 926 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Харьков