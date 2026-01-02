росія, попередньо, атакувала Харків двома ракетами: Зеленський показав наслідки удару

рф, попередньо, двома ракетами атакувала житлову забудову Харкова. Один із будинків отримав значні пошкодження, точна кількість постраждалих ще невідома. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації - повідомив Зеленський.

За словами Президента, саме так росіяни ставляться до життя і до людей – продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі.

Тільки росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала. Саме тому й підтримка України має тривати, і щодня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей. Дякую всім, хто з Україною! - резюмував Зеленський.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові після удару рф по середмістю відомо про 12 постраждалих.

