Российский ракетный удар по Харькову: 19 пострадавших, среди них младенец

В центре Харькова в результате российского ракетного удара по жилой застройке известно уже о 19 пострадавших, среди них - младенец, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Как отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров, россияне били по центру города "Искандером", пишет УНН.

19 человек обратились за медицинской помощью после российской атаки на центр Харькова. Среди них - 6-месячный ребенок. К счастью, младенец не нуждается в госпитализации. Возраст остальных пострадавших - от 20 до 79 лет. - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, почти у всех - взрывные ранения и травмы стеклом, один человек получил сильный стресс. "Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь. Спасательная операция продолжается", - сообщил Синегубов.

По данным руководителя Харьковской областной прокуратуры Амила Омарова, около 14:30 по городу Харькову был нанесен ракетный удар, враг бил "Искандером". "Удар пришелся по многоэтажному жилому дому, под завалами могут находиться погибшие", - отметил он в видеокомментарии, распространенном областной прокуратурой.

