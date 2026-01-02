Від кур'єрських доставок всередині тіла до планів на щотижневі партії на $200 000: в Україні накрили канал наркотрафіку кокаїну з ЄС

$42.170.18
49.550.24
ukenru
08:34 • 2782 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 43510 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 68765 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 54457 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 51875 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 170938 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 167559 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56178 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46499 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38938 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
78%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 14850 перегляди
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 5586 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 9436 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування04:31 • 4546 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 11616 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 2012 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 32370 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 50115 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 170938 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 95743 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Китай
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 30505 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 39219 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 39687 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 95743 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 38367 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Від кур'єрських доставок всередині тіла до планів на щотижневі партії на $200 000: в Україні накрили канал наркотрафіку кокаїну з ЄС

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, який організувала група громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Організатор, який раніше відбував покарання за наркозлочини у США, планував завозити до 2 кг кокаїну щотижня, вартість однієї партії перевищувала 200 тисяч доларів США.

Від кур'єрських доставок всередині тіла до планів на щотижневі партії на $200 000: в Україні накрили канал наркотрафіку кокаїну з ЄС

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Працівники ДБР за сприяння ДПСУ припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн ЄС на територію України. Міжнародний наркотрафік організувала група з громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло конспіративно

- повідомили у ДБР у соцмережах.

Деталі

За даними ДБР, організатор раніше відбував покарання у США за наркозлочини, після повернення в Україну відновив діяльність і залучив спільників у ЄС.

За даними ДБР, "на першому етапі зловмисники використовували малопомітні способи транспортування невеликих партій наркотиків із залученням спеціально підібраних кур’єрів, які приховували наркотики у своєму тілі. Такі поставки мали регулярний характер і слугували перевіркою каналів та маршрутів".

"Наркотики спершу перевозили малими партіями через кур’єрів, паралельно готували масштабні поставки, зокрема з використанням морської логістики через Одесу. Кокаїн планували завозити до 2 кг щотижня", - розповіли у ДБР.

Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів США, зазначили у бюро.

Одесі працівники ДБР, як повідомляється, "затримали організатора угруповання, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України". 

Процесуальне керівництво - Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Понад 10 років ув’язнення отримав організатор контрабанди кокаїну до України30.10.25, 17:35 • 2761 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Цивільний кодекс України
Державна прикордонна служба України
Вірменія
Чехія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Одеса