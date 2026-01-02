Від кур'єрських доставок всередині тіла до планів на щотижневі партії на $200 000: в Україні накрили канал наркотрафіку кокаїну з ЄС

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Працівники ДБР за сприяння ДПСУ припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн ЄС на територію України. Міжнародний наркотрафік організувала група з громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло конспіративно - повідомили у ДБР у соцмережах.

Деталі

За даними ДБР, організатор раніше відбував покарання у США за наркозлочини, після повернення в Україну відновив діяльність і залучив спільників у ЄС.

За даними ДБР, "на першому етапі зловмисники використовували малопомітні способи транспортування невеликих партій наркотиків із залученням спеціально підібраних кур’єрів, які приховували наркотики у своєму тілі. Такі поставки мали регулярний характер і слугували перевіркою каналів та маршрутів".

"Наркотики спершу перевозили малими партіями через кур’єрів, паралельно готували масштабні поставки, зокрема з використанням морської логістики через Одесу. Кокаїн планували завозити до 2 кг щотижня", - розповіли у ДБР.

Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів США, зазначили у бюро.

Одесі працівники ДБР, як повідомляється, "затримали організатора угруповання, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України".

Процесуальне керівництво - Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Понад 10 років ув’язнення отримав організатор контрабанди кокаїну до України