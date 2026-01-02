$42.170.18
От курьерских доставок внутри тела до планов на еженедельные партии на $200 000: в Украине накрыли канал наркотрафика кокаина из ЕС

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Правоохранители ликвидировали международный канал поставки кокаина в Украину, который организовала группа граждан Украины, Армении, Чехии и Германии. Организатор, ранее отбывавший наказание за наркопреступления в США, планировал завозить до 2 кг кокаина еженедельно, стоимость одной партии превышала 200 тысяч долларов США.

От курьерских доставок внутри тела до планов на еженедельные партии на $200 000: в Украине накрыли канал наркотрафика кокаина из ЕС

Правоохранители ликвидировали международный канал поставки кокаина в Украину, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Сотрудники ГБР при содействии ГПСУ пресекли деятельность транснационального канала поставки кокаина из стран ЕС на территорию Украины. Международный наркотрафик организовала группа из граждан Украины, Армении, Чехии и Германии. Группировка действовала конспиративно

- сообщили в ГБР в соцсетях.

Детали

По данным ГБР, организатор ранее отбывал наказание в США за наркопреступления, после возвращения в Украину возобновил деятельность и привлек сообщников в ЕС.

По данным ГБР, "на первом этапе злоумышленники использовали малозаметные способы транспортировки небольших партий наркотиков с привлечением специально подобранных курьеров, которые скрывали наркотики в своем теле. Такие поставки носили регулярный характер и служили проверкой каналов и маршрутов".

"Наркотики сначала перевозили малыми партиями через курьеров, параллельно готовили масштабные поставки, в частности с использованием морской логистики через Одессу. Кокаин планировали завозить до 2 кг еженедельно", - рассказали в ГБР.

Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов США, отметили в бюро.

В Одессе сотрудники ГБР, как сообщается, "задержали организатора группировки, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины".

Процессуальное руководство - Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Гражданский кодекс Украины
Государственная пограничная служба Украины
Армения
Чешская Республика
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Одесса