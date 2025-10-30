$42.080.01
Понад 10 років ув’язнення отримав організатор контрабанди кокаїну до України

Київ • УНН

 • 552 перегляди

44-річний киянин організував постачання кокаїну з Гондурасу через Панаму та США, приховуючи його у вакуумних пакуваннях. Оболонський районний суд призначив організатору 10 років і 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Понад 10 років ув’язнення отримав організатор контрабанди кокаїну до України

Організована злочинна група налагодила контрабанду кокаїну до України. Для здійснення своєї діяльності учасники групи здійснювали збут через схованки у Києві та області, повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора припинено діяльність організованої групи, яка налагодила контрабанду кокаїну до України

- повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що 44-річний мешканець Києва організував постачання наркотичного засобу з Гондурасу до Панами, далі через територію США.

Кокаїн приховували у вакуумних пакуваннях, захованих у стінках картонних коробок. Щомісяця надходило від 20 до 30 таких посилок, у кожній — близько 100 грамів кокаїну.

Організатор відкрив поштове відділення міжнародної доставки та отримував відправлення за підробленими документами. Збут здійснювався через схованки у Києві та області, а також через поштові сервіси

- розповіли в Генпрокуратурі.

Оболонський районний суд м. Києва призначив організатору покарання — 10 років і 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).


Судовий розгляд щодо інших учасників групи триває.

Доповнення

В Україні правоохоронці зупинили масштабний міжнародний канал контрабанди кокаїну з Іспанії. Під час спецоперації вилучено майже три кілограми наркотиків на суму понад 18,5 мільйона гривень.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Панама
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ