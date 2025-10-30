Понад 10 років ув’язнення отримав організатор контрабанди кокаїну до України

Організована злочинна група налагодила контрабанду кокаїну до України. Для здійснення своєї діяльності учасники групи здійснювали збут через схованки у Києві та області, повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора припинено діяльність організованої групи, яка налагодила контрабанду кокаїну до України

Зазначається, що 44-річний мешканець Києва організував постачання наркотичного засобу з Гондурасу до Панами, далі через територію США.

Кокаїн приховували у вакуумних пакуваннях, захованих у стінках картонних коробок. Щомісяця надходило від 20 до 30 таких посилок, у кожній — близько 100 грамів кокаїну.

Організатор відкрив поштове відділення міжнародної доставки та отримував відправлення за підробленими документами. Збут здійснювався через схованки у Києві та області, а також через поштові сервіси