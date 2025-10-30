Понад 10 років ув’язнення отримав організатор контрабанди кокаїну до України
Київ • УНН
44-річний киянин організував постачання кокаїну з Гондурасу через Панаму та США, приховуючи його у вакуумних пакуваннях. Оболонський районний суд призначив організатору 10 років і 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Організована злочинна група налагодила контрабанду кокаїну до України. Для здійснення своєї діяльності учасники групи здійснювали збут через схованки у Києві та області, повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора припинено діяльність організованої групи, яка налагодила контрабанду кокаїну до України
Зазначається, що 44-річний мешканець Києва організував постачання наркотичного засобу з Гондурасу до Панами, далі через територію США.
Кокаїн приховували у вакуумних пакуваннях, захованих у стінках картонних коробок. Щомісяця надходило від 20 до 30 таких посилок, у кожній — близько 100 грамів кокаїну.
Організатор відкрив поштове відділення міжнародної доставки та отримував відправлення за підробленими документами. Збут здійснювався через схованки у Києві та області, а також через поштові сервіси
Оболонський районний суд м. Києва призначив організатору покарання — 10 років і 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).
Судовий розгляд щодо інших учасників групи триває.
Доповнення
В Україні правоохоронці зупинили масштабний міжнародний канал контрабанди кокаїну з Іспанії. Під час спецоперації вилучено майже три кілограми наркотиків на суму понад 18,5 мільйона гривень.