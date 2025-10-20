Україна перекрила канал контрабанди кокаїну з Іспанії на 18,5 мільйонів гривень
Київ • УНН
Правоохоронці України викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну з Іспанії, вилучивши майже 3 кг наркотиків вартістю понад 18,5 млн грн. Двом учасникам схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В Україні правоохоронці зупинили масштабний міжнародний канал контрабанди кокаїну з Іспанії. Під час спецоперації вилучено майже три кілограми наркотиків на суму понад 18,5 мільйона гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та у межах спільної операції з Національною поліцією було викрито організовану злочинну групу, яка налагодила стабільний канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України.
Як повідомили у правоохоронних органах, учасники угрупування використовували одну з популярних міжнародних логістичних компаній, аби маскувати наркотики під звичайні посилки. Такий спосіб транспортування дозволяв їм приховувати вантаж навіть під час митного контролю.
Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кг кокаїну загальною вартістю понад 18,5 млн грн. Це приблизно три тисячі доз, які могли потрапити на "чорний" ринок
Слідство встановило, що після незаконного ввезення з Іспанії партії наркотиків доставлялися до Києва, де мали бути розподілені між місцевими збувачами.
Наразі двом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, вчинене в особливо великих розмірах. Суд уже обрав обом запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
