Кравченко: виявлено дві великі мережі наркоторговців, одна з них - втягувала дітей у злочини

Правоохоронці викрили дві масштабні наркомережі, що діяли по всій країні. Одна з них складалася з 12 учасників, інша – з 29 осіб, серед яких п'ятеро неповнолітніх, які збували небезпечний наркотик "кратом". Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Як розповів Генпрокурор, до першої наркомережі входило 12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему "закладок".

Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки — працювали як "бізнес". Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання, додав Кравченко.

Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осіб

Друга ж наркомережа - складалась із 29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик — "кратом".

Його дія у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень.

Основна ціль-молодь. Це не просто цифри, це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості. Я веду здоровий спосіб життя, і переконаний: здоров’я, ясність розуму і самоповага мають бути новим трендом, а не наркотики. Кожен, хто купує, вживає чи виправдовує це, має розуміти: попит створює злочин