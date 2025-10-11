Кравченко: виявлено дві великі мережі наркоторговців, одна з них - втягувала дітей у злочини
Київ • УНН
Одна з наркомереж, що складалася з 29 осіб, включала п'ятьох неповнолітніх, які збували небезпечний наркотик "кратом", дія якого в 10 разів сильніша за морфін.
Правоохоронці викрили дві масштабні наркомережі, що діяли по всій країні. Одна з них складалася з 12 учасників, інша – з 29 осіб, серед яких п'ятеро неповнолітніх, які збували небезпечний наркотик "кратом". Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні
Як розповів Генпрокурор, до першої наркомережі входило 12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему "закладок".
Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки — працювали як "бізнес". Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання, додав Кравченко.
Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осіб09.10.25, 15:47 • 3337 переглядiв
Друга ж наркомережа - складалась із 29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик — "кратом".
Його дія у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень.
Основна ціль-молодь. Це не просто цифри, це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості. Я веду здоровий спосіб життя, і переконаний: здоров’я, ясність розуму і самоповага мають бути новим трендом, а не наркотики. Кожен, хто купує, вживає чи виправдовує це, має розуміти: попит створює злочин
Вироки російським військовим та повернення довіри до органів прокуратури: Генпрокурор провів лекцію для студентів юридичного факультету08.10.25, 19:25 • 2762 перегляди
Кравченко наголосив, що прокуратура буде жорстко реагувати на всі факти виготовлення та наркозбуту.
А я особисто готовий боротися за дітей разом із їх батьками. Бо поки є хоча б одна дитина, яку можна врятувати від наркотиків, ми не маємо права зупинятися