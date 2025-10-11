$41.510.00
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:22 • 1634 перегляди
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП
12:10 • 3408 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54 • 15687 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 27650 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 40631 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 50856 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 14:10 • 34228 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 28575 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 38029 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
Кравченко: виявлено дві великі мережі наркоторговців, одна з них - втягувала дітей у злочини

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Одна з наркомереж, що складалася з 29 осіб, включала п'ятьох неповнолітніх, які збували небезпечний наркотик "кратом", дія якого в 10 разів сильніша за морфін.

Кравченко: виявлено дві великі мережі наркоторговців, одна з них - втягувала дітей у злочини

Правоохоронці викрили дві масштабні наркомережі, що діяли по всій країні. Одна з них складалася з 12 учасників, інша – з 29 осіб, серед яких п'ятеро неповнолітніх, які збували небезпечний наркотик "кратом". Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні

- написав Кравченко. 

Як розповів Генпрокурор, до першої наркомережі входило  12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему "закладок".

Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки — працювали як "бізнес". Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання, додав Кравченко. 

Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осіб09.10.25, 15:47 • 3337 переглядiв

Друга ж наркомережа - складалась із 29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик — "кратом".

Його дія у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень.

Основна ціль-молодь. Це не просто цифри, це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості. Я веду здоровий спосіб життя, і переконаний: здоров’я, ясність розуму і самоповага мають бути новим трендом, а не наркотики. Кожен, хто купує, вживає чи виправдовує це, має розуміти: попит створює злочин

- зауважив Кравченко. 

Вироки російським військовим та повернення довіри до органів прокуратури: Генпрокурор провів лекцію для студентів юридичного факультету08.10.25, 19:25 • 2762 перегляди

Кравченко наголосив, що прокуратура буде жорстко реагувати на всі факти виготовлення та наркозбуту.

А я особисто готовий боротися за дітей разом із їх батьками. Бо поки є хоча б одна дитина, яку можна врятувати від наркотиків, ми не маємо права зупинятися

- наголосив Генпрокурор. 

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)