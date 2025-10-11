$41.510.00
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП
12:10 • 3132 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
08:54 • 15585 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 27582 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 40595 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 50779 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34220 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 28570 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 37985 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 43965 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
Эксклюзивы
Кравченко: выявлены две крупные сети наркоторговцев, одна из них — вовлекала детей в преступления

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Одна из наркосетей, состоявшая из 29 человек, включала пятерых несовершеннолетних, которые сбывали опасный наркотик "кратом", действие которого в 10 раз сильнее морфина.

Кравченко: выявлены две крупные сети наркоторговцев, одна из них — вовлекала детей в преступления

Правоохранители разоблачили две масштабные наркосети, действовавшие по всей стране. Одна из них состояла из 12 участников, другая – из 29 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних, сбывавших опасный наркотик "кратом". Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями разоблачили две масштабные наркосети, действовавшие по всей стране

- написал Кравченко. 

Как рассказал Генпрокурор, в первую наркосеть входило 12 участников преступной организации, наладивших производство и сбыт наркотиков через Telegram и систему "закладок".

Организаторы, фасовщики, логисты, сбытовые звенья — работали как "бизнес". Во время обысков изъяты готовые наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование, добавил Кравченко. 

Вторая же наркосеть - состояла из 29 человек, среди них пятеро несовершеннолетних, сбывавших новый опасный наркотик — "кратом".

Его действие в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки они реализовали до 10 тонн этого вещества на более чем 60 миллионов гривен.

Основная цель – молодежь. Это не просто цифры, это разрушенные жизни, дети, втянутые в преступления, и зависимость, которая начинается с любопытства. Я веду здоровый образ жизни, и убежден: здоровье, ясность ума и самоуважение должны быть новым трендом, а не наркотики. Каждый, кто покупает, употребляет или оправдывает это, должен понимать: спрос создает преступление

- отметил Кравченко. 

Кравченко подчеркнул, что прокуратура будет жестко реагировать на все факты изготовления и наркосбыта.

А я лично готов бороться за детей вместе с их родителями. Потому что пока есть хотя бы один ребенок, которого можно спасти от наркотиков, мы не имеем права останавливаться

- подчеркнул Генпрокурор. 

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины