Кравченко: выявлены две крупные сети наркоторговцев, одна из них — вовлекала детей в преступления
Киев • УНН
Одна из наркосетей, состоявшая из 29 человек, включала пятерых несовершеннолетних, которые сбывали опасный наркотик "кратом", действие которого в 10 раз сильнее морфина.
Правоохранители разоблачили две масштабные наркосети, действовавшие по всей стране. Одна из них состояла из 12 участников, другая – из 29 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних, сбывавших опасный наркотик "кратом". Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Как рассказал Генпрокурор, в первую наркосеть входило 12 участников преступной организации, наладивших производство и сбыт наркотиков через Telegram и систему "закладок".
Организаторы, фасовщики, логисты, сбытовые звенья — работали как "бизнес". Во время обысков изъяты готовые наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование, добавил Кравченко.
Вторая же наркосеть - состояла из 29 человек, среди них пятеро несовершеннолетних, сбывавших новый опасный наркотик — "кратом".
Его действие в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки они реализовали до 10 тонн этого вещества на более чем 60 миллионов гривен.
Основная цель – молодежь. Это не просто цифры, это разрушенные жизни, дети, втянутые в преступления, и зависимость, которая начинается с любопытства. Я веду здоровый образ жизни, и убежден: здоровье, ясность ума и самоуважение должны быть новым трендом, а не наркотики. Каждый, кто покупает, употребляет или оправдывает это, должен понимать: спрос создает преступление
Кравченко подчеркнул, что прокуратура будет жестко реагировать на все факты изготовления и наркосбыта.
А я лично готов бороться за детей вместе с их родителями. Потому что пока есть хотя бы один ребенок, которого можно спасти от наркотиков, мы не имеем права останавливаться