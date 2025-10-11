Кравченко: выявлены две крупные сети наркоторговцев, одна из них — вовлекала детей в преступления

Правоохранители разоблачили две масштабные наркосети, действовавшие по всей стране. Одна из них состояла из 12 участников, другая – из 29 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних, сбывавших опасный наркотик "кратом". Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Как рассказал Генпрокурор, в первую наркосеть входило 12 участников преступной организации, наладивших производство и сбыт наркотиков через Telegram и систему "закладок".

Организаторы, фасовщики, логисты, сбытовые звенья — работали как "бизнес". Во время обысков изъяты готовые наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование, добавил Кравченко.

Распространяли в Украине новый опасный наркотик: разоблачена группа из 29 человек

Вторая же наркосеть - состояла из 29 человек, среди них пятеро несовершеннолетних, сбывавших новый опасный наркотик — "кратом".

Его действие в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки они реализовали до 10 тонн этого вещества на более чем 60 миллионов гривен.

Основная цель – молодежь. Это не просто цифры, это разрушенные жизни, дети, втянутые в преступления, и зависимость, которая начинается с любопытства. Я веду здоровый образ жизни, и убежден: здоровье, ясность ума и самоуважение должны быть новым трендом, а не наркотики. Каждый, кто покупает, употребляет или оправдывает это, должен понимать: спрос создает преступление