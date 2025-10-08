$41.320.03
Эксклюзив
13:46
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Приговоры российским военным и возвращение доверия к органам прокуратуры: Генпрокурор провел лекцию для студентов юридического факультета

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел лекцию для студентов КНУ имени Тараса Шевченко, где обсудил подозрения и приговоры российским военным. Он также рассказал об упрощении бюрократии в органах прокуратуры и возвращении доверия к системе.

Приговоры российским военным и возвращение доверия к органам прокуратуры: Генпрокурор провел лекцию для студентов юридического факультета

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прочитал лекцию для студентов юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Говорили о подозрениях и приговорах российским военным, бюрократии в органах прокуратуры, а также возвращении доверия, передает УНН.

Сегодня, символично в День юриста, прочитал лекцию для студентов юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Я пришел к ним, в первую очередь, не как Генеральный прокурор, а как человек, который когда-то тоже сидел в такой же аудитории, имея лишь амбиции и принципы. Говорили и о профессии, и о вызовах, и о мечтах. Несмотря на юный возраст, мысли у всех взрослые. Едва ли не первый вопрос, который прозвучал: "Расскажите о заочном правосудии?". Говорили о подозрениях и приговорах российским военным in absentia. О том, как мы их идентифицируем, собираем и документируем доказательства, как проходят судебные заседания 

- сообщил Кравченко в Telegram.

По его словам, еще один из интересных и как никогда актуальных вопросов - бюрократия в органах прокуратуры.

Радует, что молодежь волнуют такие темы. Это демонстрирует вовлеченность. Рассказал, что сегодня мы упрощаем бюрократию и автоматизируем процессы: поставил задачу максимально убрать бумажный документооборот и уменьшить нагрузку на сотрудников. Бюрократия, как тот вирус при лечении - сопротивляется, не сдается. Но я уверен, чтобы преодолеть бюрократию нужны лишь желание и готовность принимать решения и брать на себя ответственность 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор также обсудил со студентами извечный вопрос - возвращение доверия к органам прокуратуры.

Доверие - это то, за что нужно бороться. К сожалению, часто система срабатывала несправедливо. Но сегодня мы делаем все, чтобы это изменить. В том числе и собственным примером. Недавно я участвовал в судебных заседаниях по убийству ребенка. Подростка, который в прошлом месяце мог бы праздновать свое 18-летие, но ему навсегда останется 16. Его дерзко и жестоко лишили жизни, а адвокаты обвиняемого злоупотребляли своим правом. Я видел боль родителей, их обиду на "систему" и отчаянный поиск справедливости. Да, в результате мы получили приговор - пожизненное лишение свободы. Это наказание максимально приближено к справедливости, но не равно ей. Потому что жизнь ребенка нельзя измерить никаким сроком. Однако, хотя бы на какой-то процент, мы восстановили веру в правосудие. Эта история - напоминание нам всем: мы боремся не просто за статьи закона, а за человеческие судьбы и восстановление доверия 

- отметил он.

Кравченко подчеркнул, что сегодня для него "один из приоритетов — дела в отношении детей. Потому что очень часто права обвиняемых ставят выше, чем права ребенка, жизнь которого утрачена. Именно через дела и достижение справедливых результатов будем возвращать доверие, через восстановление справедливости. Другого не дано".

В целом, это был необычный, но чрезвычайно интересный и полезный опыт общения для меня. Сегодняшние студенты, которые выбирают правоведческие специальности, это не просто молодежь, которая получает диплом. Это серьезные личности, которые критически мыслят и осознают всю важность и вызовы профессии. Вопросы, которые сегодня я услышал, ярко иллюстрируют мировоззрение, которое вселяет уверенность в будущем правосудии. Современная молодежь, демонстрирует высокий уровень гражданского сознания и нетерпимости к коррупции и несправедливости. И это точно о морально устойчивом фундаменте и принципиальности будущих юристов 

- резюмировал Генпрокурор.

Антонина Туманова

Руслан Кравченко