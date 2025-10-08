Приговоры российским военным и возвращение доверия к органам прокуратуры: Генпрокурор провел лекцию для студентов юридического факультета

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прочитал лекцию для студентов юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Говорили о подозрениях и приговорах российским военным, бюрократии в органах прокуратуры, а также возвращении доверия, передает УНН.

Сегодня, символично в День юриста, прочитал лекцию для студентов юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Я пришел к ним, в первую очередь, не как Генеральный прокурор, а как человек, который когда-то тоже сидел в такой же аудитории, имея лишь амбиции и принципы. Говорили и о профессии, и о вызовах, и о мечтах. Несмотря на юный возраст, мысли у всех взрослые. Едва ли не первый вопрос, который прозвучал: "Расскажите о заочном правосудии?". Говорили о подозрениях и приговорах российским военным in absentia. О том, как мы их идентифицируем, собираем и документируем доказательства, как проходят судебные заседания - сообщил Кравченко в Telegram.

"Террор мирного населения не простим": еще пяти российским военным командирам сообщено о подозрении – Кравченко

По его словам, еще один из интересных и как никогда актуальных вопросов - бюрократия в органах прокуратуры.

Радует, что молодежь волнуют такие темы. Это демонстрирует вовлеченность. Рассказал, что сегодня мы упрощаем бюрократию и автоматизируем процессы: поставил задачу максимально убрать бумажный документооборот и уменьшить нагрузку на сотрудников. Бюрократия, как тот вирус при лечении - сопротивляется, не сдается. Но я уверен, чтобы преодолеть бюрократию нужны лишь желание и готовность принимать решения и брать на себя ответственность - добавил Кравченко.

"Вместо бюрократии – действия и решения": Кравченко приступил к работе на должности Генпрокурора, рассказал о конкретных задачах

Генпрокурор также обсудил со студентами извечный вопрос - возвращение доверия к органам прокуратуры.

Доверие - это то, за что нужно бороться. К сожалению, часто система срабатывала несправедливо. Но сегодня мы делаем все, чтобы это изменить. В том числе и собственным примером. Недавно я участвовал в судебных заседаниях по убийству ребенка. Подростка, который в прошлом месяце мог бы праздновать свое 18-летие, но ему навсегда останется 16. Его дерзко и жестоко лишили жизни, а адвокаты обвиняемого злоупотребляли своим правом. Я видел боль родителей, их обиду на "систему" и отчаянный поиск справедливости. Да, в результате мы получили приговор - пожизненное лишение свободы. Это наказание максимально приближено к справедливости, но не равно ей. Потому что жизнь ребенка нельзя измерить никаким сроком. Однако, хотя бы на какой-то процент, мы восстановили веру в правосудие. Эта история - напоминание нам всем: мы боремся не просто за статьи закона, а за человеческие судьбы и восстановление доверия - отметил он.

"Этот приговор о восстановлении доверия к системе правосудия": Кравченко о пожизненном экс-сотруднику УГО Косову

Кравченко подчеркнул, что сегодня для него "один из приоритетов — дела в отношении детей. Потому что очень часто права обвиняемых ставят выше, чем права ребенка, жизнь которого утрачена. Именно через дела и достижение справедливых результатов будем возвращать доверие, через восстановление справедливости. Другого не дано".

В целом, это был необычный, но чрезвычайно интересный и полезный опыт общения для меня. Сегодняшние студенты, которые выбирают правоведческие специальности, это не просто молодежь, которая получает диплом. Это серьезные личности, которые критически мыслят и осознают всю важность и вызовы профессии. Вопросы, которые сегодня я услышал, ярко иллюстрируют мировоззрение, которое вселяет уверенность в будущем правосудии. Современная молодежь, демонстрирует высокий уровень гражданского сознания и нетерпимости к коррупции и несправедливости. И это точно о морально устойчивом фундаменте и принципиальности будущих юристов - резюмировал Генпрокурор.

"Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову