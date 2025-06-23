"Вместо бюрократии – действия и решения": Кравченко приступил к работе на должности Генпрокурора, рассказал о конкретных задачах

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 45939 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 86707 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 70163 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 88812 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 189556 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 137352 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 261381 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 129189 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 140046 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 318938 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.4м/с
65%
747мм
Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: Воздушные Силы ВСУ предупредили о большом количестве вражеских дронов22 июня, 21:09 • 19243 просмотра
В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов22 июня, 21:21 • 20669 просмотра
россия атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой: 5 пострадавших, последствия обстрела зафиксированы в семи районах города22 июня, 22:36 • 30085 просмотра
Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"01:24 • 16264 просмотра
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых02:21 • 15547 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 261381 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 318938 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 201098 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 250581 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 144011 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Резников
Пит Хегсетх
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 73021 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 189556 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 75832 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 78834 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 84772 просмотра
Актуальное
НАСАМС
9К720 Искандер
Northrop Grumman B-2 Spirit
F-16 Fighting Falcon
Фокс Ньюс

"Вместо бюрократии – действия и решения": Кравченко приступил к работе на должности Генпрокурора, рассказал о конкретных задачах

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Руслан Кравченко приступил к работе Генпрокурора без бюрократических представлений. Он обнародовал приоритеты, включающие борьбу с коррупцией, координацию правоохранительных органов и контроль за бюджетными средствами, а также защиту прав бизнеса и неотвратимость наказания военных преступников.

"Вместо бюрократии – действия и решения": Кравченко приступил к работе на должности Генпрокурора, рассказал о конкретных задачах

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко приступил к работе на новой должности, заявив, что бюрократического ритуала представления Президентом не будет. Он также очертил приоритетные задачи для прокуратуры, среди которых неотвратимость наказания для преступников и координация работы правоохранительных органов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Руслана Кравченко в Telegram.

Сегодня я начинаю работу на посту Генерального прокурора. Старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним совместное и взвешенное решение. Во-первых, Президент Украины сегодня в командировке, решает действительно важные для нашего государства на международном уровне вопросы, в частности те, что касаются укрепления нашей защиты – всех украинцев, всего государства. Это приоритет, который не нуждается в объяснениях. Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии – действия и решения. Вместо торжеств – ответственность. Это признак изменений и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня

- написал Кравченко.

Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором21.06.25, 12:38 • 137352 просмотра

Также Генеральный прокурор рассказал о контексте заданий и четких приоритетах на должности:

• укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

• обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;

• контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

• создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;

• обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь тех, что касаются национальной безопасности государства;

• личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;

• неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, и особый акцент – относительно преступлений агрессии и военных преступлений, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия: Кравченко рассказал, как планирует выстраивать сотрудничество с ВР17.06.25, 18:47 • 3122 просмотра

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал на должности следователя, позднее - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и приговора его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Знаю, как это делать: Кравченко заверил, что обеспечит сбор доказательств для суда в Гааге по преступлениям рф17.06.25, 18:23 • 4514 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Telegram
Государственная налоговая служба Украины
Киевская область
Руслан Кравченко
Крым
Украина
Севастополь
Львов
Ровно
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9