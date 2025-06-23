"Вместо бюрократии – действия и решения": Кравченко приступил к работе на должности Генпрокурора, рассказал о конкретных задачах

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко приступил к работе на новой должности, заявив, что бюрократического ритуала представления Президентом не будет. Он также очертил приоритетные задачи для прокуратуры, среди которых неотвратимость наказания для преступников и координация работы правоохранительных органов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Руслана Кравченко в Telegram.

Сегодня я начинаю работу на посту Генерального прокурора. Старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним совместное и взвешенное решение. Во-первых, Президент Украины сегодня в командировке, решает действительно важные для нашего государства на международном уровне вопросы, в частности те, что касаются укрепления нашей защиты – всех украинцев, всего государства. Это приоритет, который не нуждается в объяснениях. Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии – действия и решения. Вместо торжеств – ответственность. Это признак изменений и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня - написал Кравченко.

Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором

Также Генеральный прокурор рассказал о контексте заданий и четких приоритетах на должности:

• укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

• обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;

• контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

• создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;

• обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь тех, что касаются национальной безопасности государства;

• личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;

• неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, и особый акцент – относительно преступлений агрессии и военных преступлений, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия: Кравченко рассказал, как планирует выстраивать сотрудничество с ВР

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал на должности следователя, позднее - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и приговора его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Знаю, как это делать: Кравченко заверил, что обеспечит сбор доказательств для суда в Гааге по преступлениям рф