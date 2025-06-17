Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия: Кравченко рассказал, как планирует выстраивать сотрудничество с ВР

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 81201 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 139489 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 131230 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 168852 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 160894 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 133837 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 107514 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 179683 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83563 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80527 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.2м/с
53%
748мм
Популярные новости
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов17 июня, 06:45 • 149403 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора17 июня, 08:28 • 78465 просмотра
Трамп об атаке рф на Киев: "Похоже, я должен посмотреть на это"11:15 • 16654 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 39742 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины15:35 • 15258 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины15:35 • 15323 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 270274 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 297695 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 318174 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 388862 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date15:09 • 12081 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 92549 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 106700 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 167908 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 185288 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия: Кравченко рассказал, как планирует выстраивать сотрудничество с ВР

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Новый Генпрокурор Кравченко стремится восстановить доверие парламента к прокуратуре. Он обещает прозрачность, публичную отчетность и отсутствие давления на прокуроров и бизнес.

Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия: Кравченко рассказал, как планирует выстраивать сотрудничество с ВР

Руслан Кравченко ставит себе целью на посту Генерального прокурора вернуть доверие парламента к органам прокуратуры. Среди его приоритетов - предметная и ответственная коммуникация с Радой, а также публичная отчетность о результатах работы, передает УНН.

Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия с Верховной Радой, должны вернуть доверие парламента к органам прокуратуры. Один из приоритетов — регулярная, предметная и ответственная коммуникация с Верховной Радой, комитетами, осуществляющими парламентский контроль, а также публичная отчетность о результатах работы. Уверен, что нас ждет серьезная работа над усовершенствованием законодательства 

– подчеркнул Кравченко.

По его словам, не менее важным является внешний аспект – репутация прокуратуры как внутри страны, так и за ее пределами, среди международных партнеров и в СМИ. Постоянная коммуникация с обществом должна стать еще одной нормой работы прокуратуры. Среди важных вопросов — недопущение давления на бизнес и СМИ.

Кроме того, Кравченко заверил, что не допустит незаконного давления на прокуроров.

Что касается меня лично — я не гнусь и не ломаюсь. Поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении. Я представляю не политическую силу, а Закон — и убежден, что прокуратура должна оставаться вне каких-либо политических влияний. Я буду действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины. Кстати, у меня нет родственников в органах прокуратуры и, уверяю вас, они там и не появятся 

– добавил он.

Кравченко верит, что честная прокуратура, эффективный парламентский контроль, координация и доверие между институтами – это основа справедливости в нашем государстве.

Справедливость не ищет удобных решений, она требует мужества, честности и правды, несмотря на любое давление. Кто-то в сессионном зале предпочел повернуться ко мне спиной – я этого не сделаю. Потому что правда и справедливость озвучиваются в глаза, а не в спину 

– резюмировал он.

Держать всех в рамках Закона: Кравченко озвучил свою задачу в качестве Генерального прокурора17.06.25, 17:46 • 2280 просмотров

Напомним

Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.

Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого – начальником Киевской областной военной администрации.

Дополнение

16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Руслан Кравченко
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9