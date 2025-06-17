Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия: Кравченко рассказал, как планирует выстраивать сотрудничество с ВР
Киев • УНН
Новый Генпрокурор Кравченко стремится восстановить доверие парламента к прокуратуре. Он обещает прозрачность, публичную отчетность и отсутствие давления на прокуроров и бизнес.
Руслан Кравченко ставит себе целью на посту Генерального прокурора вернуть доверие парламента к органам прокуратуры. Среди его приоритетов - предметная и ответственная коммуникация с Радой, а также публичная отчетность о результатах работы, передает УНН.
Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия с Верховной Радой, должны вернуть доверие парламента к органам прокуратуры. Один из приоритетов — регулярная, предметная и ответственная коммуникация с Верховной Радой, комитетами, осуществляющими парламентский контроль, а также публичная отчетность о результатах работы. Уверен, что нас ждет серьезная работа над усовершенствованием законодательства
По его словам, не менее важным является внешний аспект – репутация прокуратуры как внутри страны, так и за ее пределами, среди международных партнеров и в СМИ. Постоянная коммуникация с обществом должна стать еще одной нормой работы прокуратуры. Среди важных вопросов — недопущение давления на бизнес и СМИ.
Кроме того, Кравченко заверил, что не допустит незаконного давления на прокуроров.
Что касается меня лично — я не гнусь и не ломаюсь. Поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении. Я представляю не политическую силу, а Закон — и убежден, что прокуратура должна оставаться вне каких-либо политических влияний. Я буду действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины. Кстати, у меня нет родственников в органах прокуратуры и, уверяю вас, они там и не появятся
Кравченко верит, что честная прокуратура, эффективный парламентский контроль, координация и доверие между институтами – это основа справедливости в нашем государстве.
Справедливость не ищет удобных решений, она требует мужества, честности и правды, несмотря на любое давление. Кто-то в сессионном зале предпочел повернуться ко мне спиной – я этого не сделаю. Потому что правда и справедливость озвучиваются в глаза, а не в спину
Держать всех в рамках Закона: Кравченко озвучил свою задачу в качестве Генерального прокурора17.06.25, 17:46 • 2280 просмотров
Напомним
Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.
Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого – начальником Киевской областной военной администрации.
Дополнение
16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.
Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.