Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия: Кравченко рассказал, как планирует выстраивать сотрудничество с ВР

Руслан Кравченко ставит себе целью на посту Генерального прокурора вернуть доверие парламента к органам прокуратуры. Среди его приоритетов - предметная и ответственная коммуникация с Радой, а также публичная отчетность о результатах работы, передает УНН.

Реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия с Верховной Радой, должны вернуть доверие парламента к органам прокуратуры. Один из приоритетов — регулярная, предметная и ответственная коммуникация с Верховной Радой, комитетами, осуществляющими парламентский контроль, а также публичная отчетность о результатах работы. Уверен, что нас ждет серьезная работа над усовершенствованием законодательства

По его словам, не менее важным является внешний аспект – репутация прокуратуры как внутри страны, так и за ее пределами, среди международных партнеров и в СМИ. Постоянная коммуникация с обществом должна стать еще одной нормой работы прокуратуры. Среди важных вопросов — недопущение давления на бизнес и СМИ.

Кроме того, Кравченко заверил, что не допустит незаконного давления на прокуроров.

Что касается меня лично — я не гнусь и не ломаюсь. Поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении. Я представляю не политическую силу, а Закон — и убежден, что прокуратура должна оставаться вне каких-либо политических влияний. Я буду действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины. Кстати, у меня нет родственников в органах прокуратуры и, уверяю вас, они там и не появятся