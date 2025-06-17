Держать всех в рамках Закона: Кравченко озвучил свою задачу в качестве Генерального прокурора

Руслан Кравченко заявил, что его задача как Генерального прокурора - держать всех в рамках Закона, передает УНН.

Моя задача как Генерального прокурора будет четкой и конкретной: держать всех в рамках Закона - написал Кравченко на своей странице в Facebook.

Он также раскрыл основную цель своей деятельности на этой должности:

​восстановление роли прокуратуры, как главного координатора работы правоохранительных органов. Во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами – все мы должны работать на общую цель: защита государства и обеспечение справедливости;

возвращение доверия к органам прокуратуры, как со стороны общества, общественности, международных партнеров, так и непосредственно Верховной Рады;

обеспечение справедливости в каждом деле;

​неотвратимость наказания;

сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений россии. Ни одно их преступление не останется безнаказанным.

Кравченко уверен, что мерилом справедливости не может быть большинство голосов.

Справедливость не может зависеть от мнения прокурора, основанного только на формальном соответствии деяния статье Уголовного Кодекса. Когда решается судьба человека, необходимо видеть не только правонарушение, но и личность, его совершившую. Мы должны учитывать его жизненный путь, мотив, репутацию, обстоятельства, при которых это произошло и даже время, когда это произошло. Ибо иногда по одному шаблону судят и вора, и героя - отметил он.

По его словам, при принятии решений должны быть учтены все моменты: что человек сделал для нашего государства, для его защиты, для сохранения жизни каждого из нас. Но решение должно быть одним – справедливым и законным.

Недопустимо, чтобы человек становился объектом уголовного преследования только для того, чтобы кто-то выполнил план, оправдал свое пребывание на должности, или "засветил" громкое дело в СМИ. Должность и статус не могут быть поводом для демонстративного правосудия - подчеркнул Кравченко.

Что касается справедливости, то, по словам Кравченко, она должна быть и в отношении прокуроров.

Я с командой Государственной налоговой службы, по заданию Президента, в этом году получили дополнительно около 50 миллиардов гривен. Знаю, что народные депутаты обещали прокурорам выровнять зарплату. Поэтому прошу выполнить обещание. Необходимые средства – это минимальный процент от того перевыполнения плана, которого достигла наша команда - добавил он.

По словам Кравченко, реальные результаты возможны при условии эффективного взаимодействия с Верховной Радой, должны вернуть доверие парламента к органам прокуратуры.

Один из приоритетов — регулярная, предметная и ответственная коммуникация с Верховной Радой, комитетами, осуществляющими парламентский контроль, а также публичная отчетность о результатах работы. Уверен, что нас ждет серьезная работа над усовершенствованием законодательства - добавил он.

По словам Кравченко, не менее важным является внешнее измерение – репутация прокуратуры как внутри страны, так и за ее пределами, среди международных партнеров и в СМИ. Постоянная коммуникация с обществом должна стать еще одной нормой работы прокуратуры. Среди важных вопросов — недопущение давления на бизнес и СМИ. Также я не допущу незаконного давления на прокуроров.

Что касается меня лично — я не гнусь и не ломаюсь. Поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении. Я представляю не политическую силу, а Закон — и убежден, что прокуратура должна оставаться вне каких-либо политических влияний. Я буду действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины. Кстати, у меня нет родственников в органах прокуратуры и, уверяю вас, они там и не появятся. Верю, что честная прокуратура, эффективный парламентский контроль, координация и доверие между институтами – это основа справедливости в нашем государстве. Справедливость не ищет удобных решений, она требует мужества, честности и правды, несмотря на какое-либо давление. Кто-то в сессионном зале предпочел повернуться ко мне спиной – я этого не сделаю. Ибо правда и справедливость озвучиваются в глаза, а не в спину - резюмировал Кравченко.

Напомним

Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.

Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого – начальником Киевской областной военной администрации.

Дополнение

16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.