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Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
08:24 • 3754 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
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Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді

Київ • УНН

 • 3744 перегляди

До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. Верховна Рада розгляне подання найближчим часом.

Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді

До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. Верховна Рада розгляне подання найближчим часом. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook у понеділок, пише УНН.

Ло Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора

- написав голова ВР Стефанчук.

З його слів, подання надійшло відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України.

Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань

- вказав Стефанчук.

Біографічна довідка

Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".

Працював на посаді слідчого, пізніше старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму.

У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014—2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. 

У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року.

31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Кравченко Руслан Андрійович
Верховна Рада України
Стефанчук Руслан Олексійович
Володимир Зеленський
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