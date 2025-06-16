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Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
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Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
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Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде

Киев • УНН

 • 3488 просмотра

В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора. Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время.

Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде

В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора. Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook в понедельник, пишет УНН.

В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора

- написал председатель ВР Стефанчук.

По его словам, представление поступило в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины.

Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний

- указал Стефанчук.

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке на Луганщине. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал в должности следователя, позже старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма.

В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. 

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен председателем Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года.

31 декабря 2024 года назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Руслан Кравченко
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
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