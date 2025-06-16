Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде

В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора. Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook в понедельник, пишет УНН.

В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора - написал председатель ВР Стефанчук.

По его словам, представление поступило в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины.

Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний - указал Стефанчук.

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке на Луганщине. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал в должности следователя, позже старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма.

В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины.

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен председателем Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года.

31 декабря 2024 года назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.