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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26524 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывшего Генпрокурора Костина назначили послом в Нидерландах

Андрей Костин, недавно освобожденный от должности Генпрокурора, стал послом Украины в Нидерландах. Он также будет представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.

политика • 7 апреля, 18:15 • 10618 просмотра

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Национальная полиция начала расследование относительно выдачи поддельных справок об инвалидности должностным лицам АРМА. Проверяются пять сотрудников агентства, а эксперты требуют отставки руководства.

политика • 16 декабря, 08:16 • 188704 просмотра

Экс-генпрокурора Костина планируют назначить послом в Нидерландах - нардеп

Андрея Костина, которого недавно уволили с должности генпрокурора, планируют назначить послом Украины в Нидерландах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, также отметив о возможном назначении Малюськи в Совет Европы.

политика • 13 декабря, 16:53 • 21107 просмотра

Документы о посещении рф во время войны Костиным - фейк

Офис Генпрокурора опроверг информацию о посещении Андреем Костиным РФ во время войны. Пресс-секретарь ОГП подтвердила, что распространенные в сети документы являются фейком, а Костин не был в Москве с 2014 года.

политика • 8 ноября, 07:29 • 17154 просмотра

Слив документов пограничной службы рф: найдены свидетельства вероятных визитов в россию во время войны украинских чиновников

Слитые документы фсб рф раскрыли многочисленные визиты украинских чиновников в россию после 2014 года. Среди них - Смирнов, Костин, Васьков.

политика • 7 ноября, 14:16 • 15342 просмотра

Зеленский подписал указ об увольнении Генпрокурора Костина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Соответствующий указ уже подписан главой государства.

политика • 31 октября, 07:31 • 14857 просмотра

Рада одобрила увольнение Генпрокурора Костина

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Решение поддержали 255 народных депутатов.

политика • 29 октября, 14:07 • 16978 просмотра

Генпрокурор Костин прибыл в Раду - нардеп

Генпрокурор Андрей Костин пришел в Верховную Раду для отчета о своей работе. Завтра-послезавтра профильный комитет рассмотрит представление президента о его увольнении на фоне скандала с МСЭК.

политика • 29 октября, 13:50 • 13856 просмотра

Правоохранительный комитет Рады поддержал отставку Генпрокурора

Правоохранительный Комитет Верховной Рады 14 голосами поддержал отставку Генпрокурора Андрея Костина. Причиной отставки стал скандал с МСЭК, а в ОП уже определились с кандидатурой нового Генпрокурора.

политика • 29 октября, 09:42 • 12318 просмотра
Эксклюзив

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит представление Президента об увольнении Генпрокурора Андрея Костина. Решение ожидается завтра или послезавтра, после чего вопрос вынесут на голосование в Верховной Раде.

политика • 28 октября, 13:02 • 116471 просмотра

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Генпрокурора Костина

Президент Украины подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Документ зарегистрирован под номером 12153 после того, как Костин заявил о своей отставке 22 октября.

политика • 28 октября, 08:50 • 14172 просмотра

Получали повышенные пенсии: пять руководителей областных прокуратур написали заявления на увольнение

Руководители пяти областных прокуратур и одной специализированной написали заявления об увольнении из-за получения повышенных пенсий. В ОГП проводят расследование относительно правомерности начисления пенсий и статуса инвалидности прокуроров.

политика • 25 октября, 17:14 • 17315 просмотра
Эксклюзив

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Народный депутат Михаил Цимбалюк заявил, что скандалы с чиновниками негативно влияют на имидж Украины. Он призвал к быстрой реакции на нарушения и отставкам виновных чиновников.

политика • 24 октября, 09:59 • 139180 просмотра

В ОП определились, что новым Генпрокурором будет Руслан Кравченко - СМИ

Офис Президента определился с кандидатурой нового Генпрокурора вместо Андрея Костина. По информации источников, им может стать Руслан Кравченко, нынешний глава Киевской государственной администрации.

политика • 23 октября, 16:34 • 24467 просмотра

Может ли руководство МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава?: Ляшко еще не знает

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассматривает юридические аспекты относительно запрета руководству МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава. Это связано с реформой системы МСЭК и ее планируемой ликвидацией до 2025 года.

Общество • 23 октября, 11:09 • 14987 просмотра
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В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Госпогранслужба не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью. Решение рассматривается в рамках сотрудничества с СНБО и другими органами после выявления злоупотреблений с оформлением инвалидности.

Общество • 23 октября, 08:41 • 119062 просмотра

ГБР о скандалах с МСЭК: какое наказание ожидает чиновников

ГБР будет расследовать случаи безосновательного предоставления инвалидности чиновникам. Будут проверять решения МСЭК по установлению инвалидности, возможны уголовные производства по разным статьям.

политика • 22 октября, 18:28 • 31325 просмотра

Уволены руководители профильного департамента Минздрава, который отвечает за координацию деятельности МСЭК - Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль сообщил об увольнении руководства МСЭК и профильного департамента Минздрава. До конца года МСЭК ликвидируют, введут новую европейскую модель и пересмотрят необоснованные решения по инвалидности.

политика • 22 октября, 17:58 • 23265 просмотра

Зеленский о скандале с МСЭК: должна быть ответственность и кадровые решения в центральных органах власти

Президент Зеленский заявил о необходимости персональной ответственности и кадровых решений из-за нарушений в МСЭК. Он отметил важность цифровизации процесса установления инвалидности и полного аудита пенсий должностных лиц.

политика • 22 октября, 16:16 • 19854 просмотра

В Украине планируют ликвидировать МСЭК до 31 декабря. Зеленский требует разработать законопроект

Президент Украины ввел в действие решение СНБО по противодействию коррупции при установлении инвалидности. Зеленский требует разработать законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

политика • 22 октября, 15:29 • 20925 просмотра

Генпрокурор Костин подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о своей отставке во вторник. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

политика • 22 октября, 14:08 • 34069 просмотра

Цифровизация процессов и реальная проверка деклараций членов МСЭК: Зеленский о результатах заседания СНБО

Президент Зеленский провел заседание СНБО по злоупотреблениям в МСЭК. Утверждено решение о цифровизации процессов, проверке деклараций и пересмотре необоснованных решений об инвалидности чиновников.

политика • 22 октября, 14:08 • 22233 просмотра

Скандал с "инвалидностями": в Ровненской прокуратуре посчитали, сколько их сотрудников имеют "группу"

Ривненская областная прокуратура опровергла информацию об инвалидности руководителя Андрея Рудницкого. Он получает пенсию по выслуге лет, а в прокуратуре работает 8 человек с инвалидностью.

Общество • 21 октября, 14:11 • 21904 просмотра

Украина стала самой заминированной страной в мире: экологические вызовы обсудили на конференции в Хельсинки

Из-за российской агрессии Украина понесла масштабные экологические убытки. На конференции в Хельсинки обсудили экологические вызовы и механизмы ответственности за вред окружающей среде.

Война • 21 октября, 06:42 • 15838 просмотра

Генпрокурор признал, что доля людей с инвалидность среди прокуроров Хмельницкой области является очень высокой

Но утверждает, что 80% прокуроров Хмельницкой области, имеющих инвалидность, получили ее до начала полномасштабного вторжения.

политика • 20 октября, 18:07 • 36597 просмотра

путин отказался от визита на саммит G20 в Бразилии

Президент рф объяснил отказ возможным срывом работы саммита из-за ордера МУС. Он обвинил Запад в попытках политизировать G20.

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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Андрей Осадчук считает, что Генпрокурор должен подать в отставку, если подтвердится информация о 49 прокурорах из Хмельницкой области с фиктивной инвалидностью. Вопрос будет обсуждаться на заседаниях комитета ВР.

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Костин о казнях украинских военнопленных: это целенаправленная политика рф

Генпрокурор Костин заявил о росте количества казней украинских военнопленных. По его словам, это не единичные случаи, а организованная политика рф, подтвержденная аудиозаписью приказа российского офицера.

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Украина призвала Бразилию арестовать путина, если он появится на саммит G20

Андрей Костин призвал Бразилию выполнить ордер на арест путина, если тот посетит саммит G20. Генпрокурор подчеркнул важность привлечения путина к ответственности за военные преступления.

Война • 14 октября, 13:50 • 17782 просмотра