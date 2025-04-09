Андрей Костин

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Андрей Осадчук считает, что Генпрокурор должен подать в отставку, если подтвердится информация о 49 прокурорах из Хмельницкой области с фиктивной инвалидностью. Вопрос будет обсуждаться на заседаниях комитета ВР.