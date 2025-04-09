Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
Андрей Костин, недавно освобожденный от должности Генпрокурора, стал послом Украины в Нидерландах. Он также будет представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.
Национальная полиция начала расследование относительно выдачи поддельных справок об инвалидности должностным лицам АРМА. Проверяются пять сотрудников агентства, а эксперты требуют отставки руководства.
Андрея Костина, которого недавно уволили с должности генпрокурора, планируют назначить послом Украины в Нидерландах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, также отметив о возможном назначении Малюськи в Совет Европы.
Офис Генпрокурора опроверг информацию о посещении Андреем Костиным РФ во время войны. Пресс-секретарь ОГП подтвердила, что распространенные в сети документы являются фейком, а Костин не был в Москве с 2014 года.
Слитые документы фсб рф раскрыли многочисленные визиты украинских чиновников в россию после 2014 года. Среди них - Смирнов, Костин, Васьков.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Соответствующий указ уже подписан главой государства.
Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Решение поддержали 255 народных депутатов.
Генпрокурор Андрей Костин пришел в Верховную Раду для отчета о своей работе. Завтра-послезавтра профильный комитет рассмотрит представление президента о его увольнении на фоне скандала с МСЭК.
Правоохранительный Комитет Верховной Рады 14 голосами поддержал отставку Генпрокурора Андрея Костина. Причиной отставки стал скандал с МСЭК, а в ОП уже определились с кандидатурой нового Генпрокурора.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит представление Президента об увольнении Генпрокурора Андрея Костина. Решение ожидается завтра или послезавтра, после чего вопрос вынесут на голосование в Верховной Раде.
Президент Украины подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Документ зарегистрирован под номером 12153 после того, как Костин заявил о своей отставке 22 октября.
Руководители пяти областных прокуратур и одной специализированной написали заявления об увольнении из-за получения повышенных пенсий. В ОГП проводят расследование относительно правомерности начисления пенсий и статуса инвалидности прокуроров.
Народный депутат Михаил Цимбалюк заявил, что скандалы с чиновниками негативно влияют на имидж Украины. Он призвал к быстрой реакции на нарушения и отставкам виновных чиновников.
Офис Президента определился с кандидатурой нового Генпрокурора вместо Андрея Костина. По информации источников, им может стать Руслан Кравченко, нынешний глава Киевской государственной администрации.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассматривает юридические аспекты относительно запрета руководству МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава. Это связано с реформой системы МСЭК и ее планируемой ликвидацией до 2025 года.
Госпогранслужба не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью. Решение рассматривается в рамках сотрудничества с СНБО и другими органами после выявления злоупотреблений с оформлением инвалидности.
ГБР будет расследовать случаи безосновательного предоставления инвалидности чиновникам. Будут проверять решения МСЭК по установлению инвалидности, возможны уголовные производства по разным статьям.
Премьер-министр Шмыгаль сообщил об увольнении руководства МСЭК и профильного департамента Минздрава. До конца года МСЭК ликвидируют, введут новую европейскую модель и пересмотрят необоснованные решения по инвалидности.
Президент Зеленский заявил о необходимости персональной ответственности и кадровых решений из-за нарушений в МСЭК. Он отметил важность цифровизации процесса установления инвалидности и полного аудита пенсий должностных лиц.
Президент Украины ввел в действие решение СНБО по противодействию коррупции при установлении инвалидности. Зеленский требует разработать законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о своей отставке во вторник. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Президент Зеленский провел заседание СНБО по злоупотреблениям в МСЭК. Утверждено решение о цифровизации процессов, проверке деклараций и пересмотре необоснованных решений об инвалидности чиновников.
Ривненская областная прокуратура опровергла информацию об инвалидности руководителя Андрея Рудницкого. Он получает пенсию по выслуге лет, а в прокуратуре работает 8 человек с инвалидностью.
Из-за российской агрессии Украина понесла масштабные экологические убытки. На конференции в Хельсинки обсудили экологические вызовы и механизмы ответственности за вред окружающей среде.
Но утверждает, что 80% прокуроров Хмельницкой области, имеющих инвалидность, получили ее до начала полномасштабного вторжения.
Президент рф объяснил отказ возможным срывом работы саммита из-за ордера МУС. Он обвинил Запад в попытках политизировать G20.
Андрей Осадчук считает, что Генпрокурор должен подать в отставку, если подтвердится информация о 49 прокурорах из Хмельницкой области с фиктивной инвалидностью. Вопрос будет обсуждаться на заседаниях комитета ВР.
Генпрокурор Костин заявил о росте количества казней украинских военнопленных. По его словам, это не единичные случаи, а организованная политика рф, подтвержденная аудиозаписью приказа российского офицера.
Андрей Костин призвал Бразилию выполнить ордер на арест путина, если тот посетит саммит G20. Генпрокурор подчеркнул важность привлечения путина к ответственности за военные преступления.