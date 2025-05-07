Єрмак: Центр підтримки постраждалих і свідків вже охопив 9 регіонів і допомагає понад 1,5 тисячі людей
Киев • УНН
Координаційний центр підтримки жертв і свідків розширює діяльність. Він створений при Офісі Генерального прокурора та вже допоміг понад 1,5 тисячі осіб.
Координационный центр поддержки жертв и свидетелей, созданный при Офисе Генерального прокурора, уже оказал помощь более 1,5 тысячи человек и расширил свою деятельность на девять регионов Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время международной конференции "United for Justice, United for Survivors", передает корреспондент УНН.
Детали
Координационный центр для жертв свидетелей, созданный при офисе Генерального прокурора, уже оказывает поддержку более 1,5 тысячи лицам и расширил свою деятельность на девять регионов. Это только начало. Мы благодарны нашим международным партнерам, в частности правительству Нидерландов за соорганизацию этого важного мероприятия
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Контекст
Процесс создания Координационного центра поддержки пострадавших и свидетелей был запущен в апреле 2023 года. Согласно концепции механизма поддержки пострадавших и свидетелей военных преступлений, утвержденной генеральным прокурором Андреем Костиным, основной задачей Центра является усилить защиту пострадавших и свидетелей, чтобы они могли полноценно и эффективно участвовать в уголовном производстве, были защищены от вторичной и повторной виктимизации, от запугивания и мести. А также получали соответствующую поддержку для облегчения их восстановления даже в ситуации с вооруженным конфликтом, который в дальнейшем продолжается, и отсутствием доступа украинской власти к определенным территориям.
Эффективная защита и участие пострадавших и свидетелей в уголовном производстве крайне необходимы для предоставления ими доказательств о совершенных уголовных правонарушениях и установления ответственности виновных в совершении таких деяний
В частности, Центр оказывает правовую, психологическую и иную необходимую помощь пострадавшим и свидетелям.