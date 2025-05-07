Єрмак: Центр підтримки потерпілих і свідків вже охопив 9 регіонів і допомагає понад 1,5 тисячі людей

Координаційний центр підтримки жертв і свідків, створений при Офісі Генерального прокурора, вже надав допомогу понад 1,5 тисячі осіб і розширив свою діяльність на дев’ять регіонів України. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час міжнародної конференції "United for Justice, United for Survivors", передає кореспондент УНН.

Деталі

Координаційний центр для жертв свідків, створений при офісі Генерального прокурора, вже надає підтримку понад 1,5 тисячі особам і розширив свою діяльність на дев'ять регіонів. Це лише початок. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, зокрема уряду Нідерландів за співорганізацію цього важливого заходу - заявив Єрмак.

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Контекст

Процес створення Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків було запущено в квітні 2023 року. Згідно з концепцією механізму підтримки потерпілих і свідків воєнних злочині, затвердженою генеральним прокурором Андрієм Костіним, основним завданням Центру є посилити захист потерпілих та свідків, щоб вони могли повноцінно та ефективно брати участь у кримінальному провадженні, були захищені від вторинної та повторної віктимізації, від залякування та помсти. А також отримували відповідну підтримку для полегшення їх відновлення навіть у ситуації зі збройним конфліктом, який надалі триває, та відсутністю доступу української влади до певних територій.

Ефективні захист і участь потерпілих та свідків у кримінальному провадженні украй необхідні для надання ними доказів щодо скоєних кримінальних правопорушень і встановлення відповідальності винних у вчиненні таких діянь - йдеться в документі Концепції.

Зокрема, Центр надає правову, психологічну та іншу необхідну допомогу постраждалим і свідкам.