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Психічне здоров’я українців під тиском: сьогодні стартує національна ініціатива на підтримку ментального здоров’я - Зеленська

Київ • УНН

 • 4034 перегляди

Більше третини українців відчувають розчарування та безсилля, тому стартує Місяць обізнаності про психічне здоров’я. На платформі "Ти як?" з'являться поради та інструменти самодопомоги.

Психічне здоров’я українців під тиском: сьогодні стартує національна ініціатива на підтримку ментального здоров’я - Зеленська

Понад третина українців відчувають розчарування і безсилля. Більше як половина скаржаться на напруженість і втому. Тож сьогодні Україна разом із багатьма країнами розпочинає Місяць обізнаності про психічне здоров’я. Про це повідомляє Перша леді України Олена Зеленська із посиланням на соціологічне дослідження, пише УНН.

Над третиною українці відчувають розчарування (39 %) і безсилля (35 %). Майже вдвічі більше – напруженість (61 %) і втому (59 %). Такий топ емоцій показало останнє соціологічне дослідження "ти як?

- ідеться у дописі.

Зеленська зазначає, що ці емоції відчувають тоді, коли реальність не збігається з очікуваннями. Сьогодні Україна, за словами Першої леді, разом із багатьма країнами розпочинає Місяць обізнаності про психічне здоров’я, присвяченого розумінню, підтримці та публічному обговоренню ментального добробуту.

В Україні глобальна ініціатива відбудеться під гаслом "Ти як? Сенси поряд. Віднайди свої на платформі howareu.com. У контексті ментального здоров’я говоритимемо саме про сенси, бо в моменти розчарування, безсилля, втоми й напруженості вони можуть стати внутрішньою опорою. Можуть слугувати дороговказом і дати перспективу

- повідомляє Зеленська.

Вона також додала, що від сьогодні на платформі "Ти як?" щодня з’являтимуться теплі послання із підтримкою, які зібрала Всеукраїнська програма ментального здоров’я. Сенси доповнені практичними порадами щодо плекання стійкості та піклування про ментальне здоров’я для дорослих та дітей.

Також на платформі з'явився оновлений розділ "Самопомочі" - онлайн-інструмент підтримки. Також прості правила для плекання стійкості щодня пропонуватиме "Моментал", який також працює у форматі застосунку. Як простір для рефлексії працюватиме марафон "СенсоТека. Ти як?" на сторінках "Ти як?" та Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ.

Прилучайтеся. Можливо, ці роздуми допоможуть віднайти власні ментальні опори. Адже Місяць обізнаності про ментальне здоров’я - це не лише про інформування. Це про увагу - до себе, до близьких, до цілого всесвіту всередині

- додає Зеленська.

Поради психологині: як підтримати психічне здоров’я в умовах стресу07.04.25, 11:51 • 171823 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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