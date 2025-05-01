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Психическое здоровье украинцев под давлением: сегодня стартует национальная инициатива в поддержку ментального здоровья - Зеленская

Киев • УНН

 • 3432 просмотра

Более трети украинцев испытывают разочарование и бессилие, поэтому стартует Месяц осведомленности о психическом здоровье. На платформе "Ты как?" появятся советы и инструменты самопомощи.

Психическое здоровье украинцев под давлением: сегодня стартует национальная инициатива в поддержку ментального здоровья - Зеленская

Более трети украинцев испытывают разочарование и бессилие. Больше половины жалуются на напряженность и усталость. Поэтому сегодня Украина вместе со многими странами начинает Месяц осведомленности о психическом здоровье. Об этом сообщает Первая леди Украины Елена Зеленская со ссылкой на социологическое исследование, пишет УНН.

Более трети украинцев испытывают разочарование (39%) и бессилие (35%). Почти вдвое больше – напряженность (61%) и усталость (59%). Такой топ эмоций показало последнее социологическое исследование "ты как?

- говорится в заметке.

Зеленская отмечает, что эти эмоции испытывают тогда, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Сегодня Украина, по словам Первой леди, вместе со многими странами начинает Месяц осведомленности о психическом здоровье, посвященного пониманию, поддержке и публичному обсуждению ментального благополучия.

В Украине глобальная инициатива пройдет под лозунгом "Ты как? Смыслы рядом. Найди свои на платформе howareu.com. В контексте ментального здоровья будем говорить именно о смыслах, потому что в моменты разочарования, бессилия, усталости и напряженности они могут стать внутренней опорой. Могут служить указателем и дать перспективу

- сообщает Зеленская.

Она также добавила, что с сегодняшнего дня на платформе "Ты как?" каждый день будут появляться теплые послания с поддержкой, которые собрала Всеукраинская программа ментального здоровья. Смыслы дополнены практическими советами по воспитанию устойчивости и заботе о ментальном здоровье для взрослых и детей.

Также на платформе появился обновленный раздел "Самопомощи" - онлайн-инструмент поддержки. Также простые правила для воспитания устойчивости ежедневно будет предлагать "Моментал", который также работает в формате приложения. Как пространство для рефлексии будет работать марафон "Смыслотека. Ты как?" на страницах "Ты как?" и Координационного центра по психическому здоровью КМУ.

Присоединяйтесь. Возможно, эти размышления помогут найти собственные ментальные опоры. Ведь Месяц осведомленности о ментальном здоровье - это не только об информировании. Это о внимании - к себе, к близким, ко целой вселенной внутри

- добавляет Зеленская.

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.25, 11:51 • 171821 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

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