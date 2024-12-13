Экс-генпрокурора Костина планируют назначить послом в Нидерландах - нардеп
Киев • УНН
Андрея Костина, которого недавно уволили с должности генпрокурора, планируют назначить послом Украины в Нидерландах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, также отметив о возможном назначении Малюськи в Совет Европы.
Бывшего генерального прокурора Андрея Костина, который был уволен с должности в конце октября, планируется назначить послом Украины в Нидерландах вместо Александра Карасевича. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
"По Костину правда. Поедет в Нидерланды... а Малюську скорее всего отправят в Совет Европы или что-то такое", - сообщил Железняк.
Издание Суспільне отмечает, что решение о преемнике Костина на посту генпрокурора еще не принято, но готовится.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.
"Считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной", - сказал Зеленский.
Президент поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения.
"Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", - заявил Зеленский.
В октябре Костин подал в отставку, а в конце октября Верховная Рада одобрила увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора.
31 октября Зеленский официально уволил Андрея Костина с должности генпрокурора.
В СМИ ходили слухи, что в Офисе президента определился с кандидатурой нового генпрокурора вместо Андрея Костина. По информации источников, им может стать Руслан Кравченко, нынешний глава Киевской государственной администрации.
Также отметим, что в конце ноября Владимир Зеленский уволил Александра Карасевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды.
Напомним
В сентябре Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Дениса Малюськи, который накануне подал заявление об отставке.
Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.