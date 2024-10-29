Рада схвалила звільнення Генпрокурора Костіна
Київ • УНН
Верховна Рада України проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Рішення підтримали 255 народних депутатів.
Верховна Рада схвалила звільненння Андрія Костіна з посади Генерального прокурора 255 голосами "за", повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
Деталі
"Рада звільнила Костіна з посади Генерального прокурора. "За" - 255", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
"Чекаємо, куди його далі відправлять", - додав народний обранець.
Доповнення
28 жовтня у Верховну Раду Президентом Володимиром Зеленським було внесено подання на звільнення Генерального прокурора Андрія Костіна.
Андрій Костін заявив, що подав у відставку з посади, 22 жовтня, на тлі скандалу з МСЕК.
Цьому передувало засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, за підсумками якого Президент заявив, що має бути політична відповідальність Генерального прокурора Андрія Костіна.
ВР підтримала призначення Костіна Генеральним прокурором 27 липня 2022 року.
Radio NV повідомляло з посиланням на джерела в Офісі Генпрокурора та в українському парламенті, що в Офісі Президента визначились, хто буде новим генеральним прокурором замість Андрія Костіна. За інформацією джерел, ним може стати Руслан Кравченко, нинішній голова Київської державної адміністрації.
Довідково
Згідно із законодавством, Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.