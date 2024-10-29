Рада одобрила увольнение Генпрокурора Костина
Киев • УНН
Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Решение поддержали 255 народных депутатов.
Верховная Рада одобрила увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора 255 голосами "за", сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"Рада уволила Костина с должности Генерального прокурора. "За" - 255", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
"Ждем, куда его дальше отправят", - добавил народный избранник.
Справочно
Согласно законодательству, Генеральный прокурор Украины назначается на должность Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины.
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