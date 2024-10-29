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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада одобрила увольнение Генпрокурора Костина

Рада одобрила увольнение Генпрокурора Костина

Киев  •  УНН

14:07 • 822 просмотра

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Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Решение поддержали 255 народных депутатов.

Верховная Рада одобрила увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора 255 голосами "за", сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Рада уволила Костина с должности Генерального прокурора. "За" - 255", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Ждем, куда его дальше отправят", - добавил народный избранник.

Справочно

Согласно законодательству, Генеральный прокурор Украины назначается на должность Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
andrei-kostinАндрей Костин
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