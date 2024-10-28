Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Генпрокурора Костіна
Київ • УНН
Президент України подав до Верховної Ради проект постанови про звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Документ зареєстровано під номером 12153 після того, як Костін заявив про свою відставку 22 жовтня.
У Верховну Раду Президентом Володимиром Зеленським внесено подання на звільнення Генерального прокурора Андрій Костіна, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Президентський проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Костіна А.Є. з посади Генерального прокурора зареєстровано під номером 12153 від 28.10.2024.
Доповнення
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку, 22 жовтня на тлі скандалу з МСЕК.
Президент Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, має бути політична відповідальність Генерального прокурора Андрія Костіна.
27 липня 2022 року ВР підтримала призначення його Генеральним прокурором.