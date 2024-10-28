Зеленский внес в Раду представление на увольнение Генпрокурора Костина

В Верховную Раду Президентом Владимиром Зеленским внесено представление на увольнение Генерального прокурора Андрея Костина, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Президентский проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Костина А.Е. с должности Генерального прокурора зарегистрирован под номером 12153 от 28.10.2024.

Дополнение

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку, 22 октября на фоне скандала с МСЭК.

Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.

27 июля 2022 года ВР поддержала назначение его Генеральным прокурором.