Зеленский внес в Раду представление на увольнение Генпрокурора Костина
Киев • УНН
Президент Украины подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора. Документ зарегистрирован под номером 12153 после того, как Костин заявил о своей отставке 22 октября.
В Верховную Раду Президентом Владимиром Зеленским внесено представление на увольнение Генерального прокурора Андрея Костина, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Президентский проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Костина А.Е. с должности Генерального прокурора зарегистрирован под номером 12153 от 28.10.2024.
Дополнение
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку, 22 октября на фоне скандала с МСЭК.
Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.
27 июля 2022 года ВР поддержала назначение его Генеральным прокурором.