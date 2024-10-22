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Генпрокурор Костін подав у відставку

Київ • УНН

 • 34069 перегляди

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про свою відставку у вівторок. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Генпрокурор Костін подав у відставку

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив у вівторок, що подав у відставку. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як вказав Костін, Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо "очевидно аморальної ситуації" з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

Генпрокурор заявив, що вважає абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора

- заявив Костін.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, має бути політична відповідальність Генерального прокурора Андрія Костіна. 

"Вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною", - сказав Зеленський.

Президент доручив Премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення.

"Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - заявив Зеленський.

Зеленський повідомляв, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Довідково 

27 липня 2022 року ВРУ підтримала призначення його Генеральним прокурором. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Генеральний прокурор України
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