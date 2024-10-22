Генпрокурор Костин подал в отставку
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о своей отставке во вторник. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил во вторник, что подал в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как указал Костин, Президент Украины сегодня провел заседание СНБО относительно "очевидно аморальной ситуации" с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.
Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.
Генпрокурор заявил, что считает абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность.
Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.
"Считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной", - сказал Зеленский.
Президент поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения.
"Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", - заявил Зеленский.
Зеленский сообщал, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Справочно
27 июля 2022 года ВРУ поддержала назначение его Генеральным прокурором.