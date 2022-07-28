Андрій Костін став Генпрокурором

Цитата

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Генеральним прокурором", - йдеться у тексті указу.

Раніше

27 липня Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського підтримала постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора.

За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів України.

Доповнення

Андрій Костін у 2019 році був обраний народним депутатом України від "Слуги народу", обіймав посаду голови комітету ВР з питань правової політики. Як голова комітету з правової політики Андрій Костін відповідав у парламенті за судову реформу.

Юрист. Співзасновник Адвокатської компанії "Право".

У 2021 році брав участь у конкурсі на посаду голови САП, та не пройшов співбесіду.