Рада підтримала призначення Андрія Костіна новим Генпрокурором

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"Народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна призначено новим Генеральним прокурором України. Відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців", - зазначили Палійчук.

Деталі

Тепер це рішення має затвердити Президент України. Адже за законодавством Генеральний прокурор призначається на посаду Президентом за згодою Верховної Ради. Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

Як повідомив нардеп Олександр Бакумов у Telegram, також Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Андрія Костіна у зв’язку з поданням ним особистої заяви про складання повноважень.

Доповнення

Андрій Костін - народний депутат України, член фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань правової політики. Як голова комітету з правової політики Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу.

Юрист. Співзасновник Адвокатської компанії “Право”.

У 2021 році брав участь у конкурсі на посаду голови САП, та не пройшов співбесіду.