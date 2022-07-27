Рада поддержала назначение Андрея Костина новым Генпрокурором

Цитата

"Народный депутат от "Слуги Народа" Андрей Костин назначен новым Генеральным прокурором Украины. Соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов - "за" проголосовало 299 народных избранников", - отметили Палийчук.

Детали

Теперь это решение должен утвердить Президент Украины. Ведь по законодательству Генеральный прокурор назначается на должность Президентом с согласия Верховной Рады. Срок полномочий Генерального прокурора составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Генерального прокурора два срока подряд.

Как сообщил нардеп Александр Бакумов в Telegram, также Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Андрея Костина в связи с предоставлением им личного заявления о сложении полномочий.

Дополнение

Андрей Костин – народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам правовой политики. Как председатель комитета по правовой политике Андрей Костин ответственен в парламенте за судебную реформу.

Юрист. Соучредитель Адвокатской компании “Право”.

В 2021 году принимал участие в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование.