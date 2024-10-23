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В ОП визначились, що новим Генпрокурором буде Руслан Кравченко - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24467 перегляди

Офіс Президента визначився з кандидатурою нового Генпрокурора замість Андрія Костіна. За інформацією джерел, ним може стати Руслан Кравченко, нинішній голова Київської державної адміністрації.

В ОП визначились, що новим Генпрокурором буде Руслан Кравченко - ЗМІ

В Офісі Президента визначились, хто буде новим генеральним прокурором замість Андрія Костіна. Про це Radio NV стало відомо з двох джерел в Офісі генпрокурора та в українському парламенті, передає УНН.

За словами джерел, наступником Андрія Костіна на посаді генпрокурора буде Руслан Кравченко. Наразі він є головою Київської державної адміністрації.

"Він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент", — зазначило джерело Radio NV.

Інше джерело повідомило, що кандидатуру Кравченка в ОП розглядали давно, адже кандидатура чинного голови Одеської ОДА "Олега Кіпера не збере голосів у парламенті". Водночас голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко, якого, за словами джерела, раніше в ОП планували на цю посаду, зараз є обвинуваченим у незаконному збагаченні.

Додамо

Кандидатура наступного очільника Офісу генпрокурора ще має пройти розгляд у профільному правоохоронному комітеті парламенту.

Раніше ЗМІ уже називали Руслана Кравченка основним претендентом на цю посаду.

22 жовтня Андрій Костін після засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК заявив, що подав у відставку. Він зазначив, що підтримує позицію президента стосовно політичної відповідальності.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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