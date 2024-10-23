В ОП определились, что новым Генпрокурором будет Руслан Кравченко - СМИ
Киев • УНН
Офис Президента определился с кандидатурой нового Генпрокурора вместо Андрея Костина. По информации источников, им может стать Руслан Кравченко, нынешний глава Киевской государственной администрации.
В Офисе Президента определились, кто будет новым Генеральным прокурором вместо Андрея Костина. Об этом Radio NV стало известно из двух источников в Офисе генпрокурора и в украинском парламенте, передает УНН.
По словам источников, преемником Андрея Костина на посту Генпрокурора будет Руслан Кравченко. Сейчас он является главой Киевской государственной администрации.
"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", - отметил источник Radio NV.
Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, ведь кандидатура действующего председателя Одесской ОГА "Олег Кипера не соберет голосов в парламенте". В то же время председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали на эту должность, сейчас обвиняется в незаконном обогащении.
Добавим
Кандидатура следующего главы Офиса генпрокурора еще должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.
Ранее СМИ уже называли Руслана Кравченко основным претендентом на эту должность.
22 октября Андрей Костин после заседания СНБО по ситуации с МСЭК заявил, что подал в отставку. Он отметил, что поддерживает позицию президента относительно политической ответственности.