Ольгу Стефанішину призначили міністеркою юстиції та віце-прем'єркою з євроінтеграції

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України, передає УНН.

"За" призначення Ольги Стефанішиної проголосувало 253 нардепи.

Додатково

Стефанішина обійняла посаду віцепрем’єра в 2020 році. До цього, у 2017-му Стефанішина очолила Урядовий офіс із питань європейської та євроатлантичної інтеграції секрета­ріату Кабміну. Пізніше стала заступницею керівника уряду. З 2010 по 2015 рр. працювала у Мін'юсті спочатку на посаді заступника директора, а пізніше директора Департаменту міжнародного права/Департаменту європейської інтеграції.

Цікаво, що у 2019 році Стефанішина балотувалася до парламенту за списком "Української стратегії Гройсмана" (до парламенту не пройшла). А тепер є членом партії "Слуга народу".

Нагадаємо

Вчора, Верховна Рада підтримала відставку віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної.