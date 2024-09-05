Ольгу Стефанишину назначили министром юстиции и вице-премьером по евроинтеграции
Киев • УНН
Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также министра юстиции. За ее назначение проголосовали 253 народных депутата.
Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины, передает УНН.
"За" назначение Ольги Стефанишиной проголосовало 253 нардепа.
Дополнительно
Стефанишина заняла должность вице-премьера в 2020 году. До этого, в 2017-м Стефанишина возглавила Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. Позже стала заместителем руководителя правительства. С 2010 по 2015 гг. работала в Минюсте сначала в должности заместителя директора, а позже директора Департамента международного права/Департамента европейской интеграции.
Интересно, что в 2019 году Стефанишина баллотировалась в парламент по списку "Украинской стратегии Гройсмана" (в парламент не прошла). А теперь является членом партии "Слуга народа".
Напомним
Вчера, Верховная Рада поддержала отставку вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.