Ольгу Стефанишину назначили министром юстиции и вице-премьером по евроинтеграции

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины, передает УНН.

"За" назначение Ольги Стефанишиной проголосовало 253 нардепа.

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Стефанишина заняла должность вице-премьера в 2020 году. До этого, в 2017-м Стефанишина возглавила Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. Позже стала заместителем руководителя правительства. С 2010 по 2015 гг. работала в Минюсте сначала в должности заместителя директора, а позже директора Департамента международного права/Департамента европейской интеграции.

Интересно, что в 2019 году Стефанишина баллотировалась в парламент по списку "Украинской стратегии Гройсмана" (в парламент не прошла). А теперь является членом партии "Слуга народа".

Напомним

Вчера, Верховная Рада поддержала отставку вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.