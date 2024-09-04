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Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції

Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції

Київ • УНН

 • 20472 перегляди

Парламент схвалив відставку віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Вона може залишитися в уряді на посаді міністра юстиції, зберігаючи відповідальність за євроінтеграцію.

Верховна Рада підтримала відставку віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відставку Стефанішиною підтримало 241 нардепів.

Слід зауважити, що Стефанішина ймовірно залишиться у складі чинного уряду. Як підтверджують народні депутати після відставки Дениса Малюськи з посади очільника Міністерства юстиції, саме Стефанішина керуватиме цим напрямком, питання лише в тому чи посяде вона виключно посаду міністра, чи все ж поєднає її з посадою віцепрем'єра, адже євроінтеграційний напрям і надалі також буде закріплений за нею.

Доповнення

Ольга Стефанішина була призначена 4 червня 2020 року на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

До призначення на посаду міністра, у 2019 році на парламентських виборах балотувалася за списками партії "Українська стратегія Гройсмана" під № 25, до парламенту не пройшла.

Також працювала з березня по грудень 2017 року директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Нагадаємо

Вчора, 3 вересня, у Раду надійшла заява про відставку віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Також заяви про відставки подали ще низка міністрів. Серед яких, зокрема Олександр Камишін з Мінстратегпрому, якому пропонують посаду в Офісі Президента. Сам Камишін заявив, що працюватиме в оборонній сфері, але в "іншій ролі".

Додамо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.

Павло Башинський

Павло Башинський

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