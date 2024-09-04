Рада уволила Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции

Верховная Рада поддержала отставку вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, передает корреспондент УНН.

Детали

Отставку Стефанишиной поддержало 241 нардепов.

Следует заметить, что Стефанишина вероятно останется в составе действующего правительства. Как подтверждают народные депутаты после отставки Дениса Малюськи с должности главы Министерства юстиции, именно Стефанишина будет руководить этим направлением, вопрос лишь в том займет ли она исключительно должность министра, или все же совместит ее с должностью вице-премьера, ведь евроинтеграционное направление и в дальнейшем также будет закреплено за ней.

Дополнение

Ольга Стефанишина была назначена 4 июня 2020 года на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

До назначения на должность министра, в 2019 году на парламентских выборах баллотировалась по спискам партии "Украинская стратегия Гройсмана" под № 25, в парламент не прошла.

Также работала с марта по декабрь 2017 года директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

С декабря 2017 года по сентябрь 2019 года работала в должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Напомним

Вчера, 3 сентября, в Раду поступило заявление об отставке вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Также заявления об отставках подали еще ряд министров. Среди которых, в частности Александр Камышин из Минстратегпрома, которому предлагают должность в Офисе Президента. Сам Камышин заявил, что будет работать в оборонной сфере, но в "другой роли".

Добавим, что УНН писал о отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям.