Ольга Стефанішина подала заяву про відставку

У Раду надійшла заява про відставку віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку", - повідомив Стефанчук.

За його словами, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

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Сьогодні Верховна Рада мала розглянути питання звільнення кількох міністрів, але цього не сталося. За даними джерел УНН, планувалося розглянути питання звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.

Увечері у Верховну Раду надійшли заяви про відставку трьох міністрів. Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюську та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Стрільця.

Також стало відомо, що заступник голови ОП Ростислав Шурма цього тижня покине свою посаду. На його місце ймовірно призначать міністра Олександра Камишіна, причиною звільнення називають розбіжності з міжнародними партнерами.

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